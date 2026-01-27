Furor: por qué todos colocan una rodaja de limón en la freidora de aire
Los que saben de limpieza recomiendan este truco con limón para terminar con los malos olores y dejarla como nueva.
Sin dudas que la freidora de aire es la estrella de la cocina moderna. Sin embargo, su uso constante trae un efecto secundario indeseado: la acumulación de olores. Los restos de grasa y aromas suelen persistir en el aparato, pese a una limpieza.
Limón para la limpieza
Para terminar con este problema los expertos en limpieza ecológica viralizaron un método muy sencillo. Con una simple rodaja de limón se puede solucionar el problema de los malos olores. Siempre con el aparato apagado.
El poder de este cítrico reside en su química. Es rico justamente en ácido cítrico y aceites esenciales que tienen propiedades desodorizantes y antibacterianas. A diferencia de los aromatizantes artificiales que terminan “tapando” el aroma.
Paso a paso
Se aconseja realizar este truco después de una limpieza profunda o de manera preventiva por lo menos una vez por semana. Lo importante es que la freidora esté desenchufada y limpia.
Se corta una rodaja generosa de limón fresco y se coloca sobre la base de la canasta o sobre la rejilla. Cerrar la freidora y dejar que el limón trabaje toda la noche preferentemente. Durante la mañana retirar la rodaja y descartar. Esto es beneficioso también porque no quedan residuos tóxicos sobre la superficie donde después se cocina la comida.