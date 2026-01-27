Furor: por qué todos colocan una rodaja de limón en la freidora de aire

Los que saben de limpieza recomiendan este truco con limón para terminar con los malos olores y dejarla como nueva.

Sin dudas que la freidora de aire es la estrella de la cocina moderna. Sin embargo, su uso constante trae un efecto secundario indeseado: la acumulación de olores. Los restos de grasa y aromas suelen persistir en el aparato, pese a una limpieza.

Limón para la limpieza Para terminar con este problema los expertos en limpieza ecológica viralizaron un método muy sencillo. Con una simple rodaja de limón se puede solucionar el problema de los malos olores. Siempre con el aparato apagado.

El poder de este cítrico reside en su química. Es rico justamente en ácido cítrico y aceites esenciales que tienen propiedades desodorizantes y antibacterianas. A diferencia de los aromatizantes artificiales que terminan “tapando” el aroma.

freidora de aire Limpieza. Un truco con limón que pocos conocen. Paso a paso Se aconseja realizar este truco después de una limpieza profunda o de manera preventiva por lo menos una vez por semana. Lo importante es que la freidora esté desenchufada y limpia.