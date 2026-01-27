Furor en las redes: el motivo por el que todo el mundo está poniendo sal gruesa en el inodoro

Los que están en el mundo de la limpieza recomiendan colocar sal en el inodoro para eliminar bacterias y dejarlo impecable.

Si de limpieza se trata, los expertos en esta materia siempre tienen los mejores trucos caseros naturales para evitar el uso de químicos. Algo importante es mantener el baño impecable porque la acumulación de sarro es peligrosa y poco higiénica.

Limpieza con sal Una tendencia de limpieza sustentable que está ganando fama en las redes es el uso de sal gruesa. Se trata de un ingrediente básico de cocina que al combinarse con otros elementos naturales se ha transformado en un secreto bien guardado para eliminar olores y desinfectar.

La sal tiene propiedades químicas con beneficios muy útiles para la higiene. Tiene un gran poder antiséptico para luchar contra las bacterias, ayuda a desprender las manchas de cal y sarro sin dañar la porcelana y ayuda a disolver restos orgánicos en las tuberías.

Por otra parte, para transformar el inodoro durante la noche solo se necesita integrar dos cucharadas de sal con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Se pueden sumar cinco gotas de aceite esencial para darle un toque aromático. Esparcir en el interior en la noche antes de acostarse. Es importante cerrar la tapa para este proceso.