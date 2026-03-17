Netflix: el thriller español de 7 episodios que es furor y que te dejará el pulso acelerado

Una serie ideal para maratonear el fin de semana. Una combinación de drama familiar y adrenalina pura.

Netflix siempre sorprende con la variedad en su catálogo. En esta ocasión la audiencia recomienda una serie para maratonear con siete episodios que no te dejarán levantar del sofá. Hasta el cielo es una producción española que es furor.

Netflix: de qué se trata La serie tiene siete episodios y está dirigida por Daniel Calparsoro y el guión es de Jorge Guerrica Echevarría. Se trata de una ficción española logra un equilibrio perfecto entre el drama familiar y la adrenalina del cine de atracos.

En este caso, la serie sigue con la historia de la película de 2020, enfocándose en Sole (Asia Ortega), quien decide convertirse en jefa del crimen tras la muerte de su esposo. La mujer queda en una encrucijada y lejos de retirarse, decide tomar las riendas en los negocios turbios que su marido lideraba.

hasta el cielo Netflix la rompe con esta serie. Fuente: IA Gemini. El ascenso de la mujer en el mundo del hampa no solo es por ambición, sino también por supervivencia. Sole buscará proteger el futuro de su hijo y escapar del control de su padre Rogelio, un traficante de objetos robados de Madrid.

Lo que hace destacar a la serie es su ritmo vertiginoso donde cada episodio es una coreografía de persecuciones, traiciones y planes de robo que mantienen la tensión al límite.