Netflix: una historia corta, intensa y llena de miedo que pocos conocen

La película de terror en Netflix que te deja helado de principio a fin. Nadie habla de esta película y tiene uno de los finales más inquietantes.

Es intensa. En el catálogo de Netflix esta historia no pasa desapercibida y sorprende: Escalofrío. Con solo 90 minutos, logra tensión con su trama inquietante. No necesita grandes efectos. El miedo nace del frío, el silencio y lo desconocido en esta película de terror del 2007.

Netflix: terror en carretera La trama sigue a dos estudiantes que viajan en Navidad. Ella quiere llegar a Delaware. Él ofrece llevarla. Al principio, todo parece normal. Pero hay algo extraño. El conductor sabe detalles que no debería conocer. Esa incomodidad crece con cada minuto.

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Deciden tomar un atajo por una carretera aislada. Es un error. Una tormenta de nieve los deja varados. Sin señal, sin ayuda y rodeados de oscuridad. El frío se vuelve insoportable. Pero pronto queda claro que no es el mayor peligro.

En esa ruta ocurrieron tragedias. Personas murieron en ese lugar. Y no se han ido. La película mezcla terror psicológico con elementos sobrenaturales. Los espíritus aparecen sin aviso. No hay escapatoria. La sensación de encierro es total.