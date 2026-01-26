Limpieza: el truco casero para recuperar las pizzeras manchadas con el paso del tiempo

Es posible dejarlas como nuevas con una limpieza usando de manera correcta vinagre y bicarbonato de sodio.

Si de limpieza se trata siempre hay expertos que tienen trucos caseros y económicos para hacer este trabajo más sencillo. En el caso de las pizzeras, con el paso del tiempo sufren el desgaste y se forma una capa característica marrón de aceite quemado. Existe un truco para terminar con eso.

Limpieza de las pizzeras Para este tipo de limpieza se necesitará agua, agua, vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Se trata de productos e ingredientes que la mayoría tiene en su alacena.

En primer lugar, se pone a hervir agua mezclada con dos tazas de vinagre y cuando alcance el punto de ebullición colocar el líquido en un recipiente grande o en la bacha con una tapa para poder sumergir por completo las pizzeras.

Gemini_Generated_Image_a3gzwia3gzwia3gz Tendrán otra oportunidad con esta limpieza. Fuente: IA Gemini. Dejar que las pizzeras descansen en esa solución hasta que el agua se ponga más tibia. Eso permitirá que el vinagre actúe sobre la grasa endurecida para facilitar su posterior desprendimiento.

Una vez que se retiraron las pizzeras del agua se espolvorea un poco de bicarbonato de sodio sobre las zonas más críticas y se frota con un estropajo o esponja de acero. La reacción entre los residuos de vinagre y bicarbonato crea un efecto abrasivo que remueve ese “barniz” oscuro sin dañar el material.