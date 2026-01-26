Una dupla muy poderosa: para qué sirve mezclar azúcar con bicarbonato de sodio y por qué se volvió tendencia

Con esta preparación casera con azúcar y bicarbonato de sodio se puede preparar un repelente efectivo para cucarachas.

En un mundo donde las soluciones domésticas se están poniendo cada vez más de moda existe un remedio clásico que es resistente al paso del tiempo por su simplicidad y su eficiencia. El poder de la combinación de bicarbonato de sodio con el azúcar es eficaz contra las cucarachas.

El bicarbonato de sodio y el azúcar, un dúo infalible La mezcla es una de las opciones predilectas para erradicar plagas sin exponer al hogar a componentes agresivos. Además, es muy económica comparado con los químicos e insecticidas.

Los entendidos del tema señalan que el método funciona porque el azúcar es un imán para atraer a los insectos, mientras que el bicarbonato de sodio es un agente letal. Cuando es ingerido se produce una reacción química en el organismo de la cucaracha que no se puede procesar provocando su eliminación sin necesidad de aerosoles tóxicos.

cucarachas Mezclar bicarbonato de sodio y azúcar tendrá sus resultados. Paso a paso Para tener mejores resultados se aconseja combinar partes iguales de ambos ingredientes en un recipiente seco. Después repartir la mezcla en superficies bajas, en tapas de envases usados o trozos de cartón que se deben ubicar en lugares estratégicos donde puede haber actividad.