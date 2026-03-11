No es con vinagre: el método natural para eliminar el moho del baño y la humedad de los azulejos

El baño es uno de los espacios del hogar que sufre las consecuencias de la condensación. La acumulación de vapor crea un ambiente para la proliferación de hongos y bacterias. Sin embargo, hay un truco para combatir el moho con bicarbonato de sodio .

Para realizar esta limpieza no es necesario recurrir a químicos abrasivos y onerosos. Una de las soluciones más eficaces es la combinación de bicarbonato de sodio , agua caliente y aceite esencial de árbol de té.

La efectividad de esta mezcla radica en el poder abrasivo suave del bicarbonato de sodio y las propiedades antifúngicas naturales del aceite de árbol de té, que no solo elimina el hongo, sino que ayuda a prevenir su reaparición.

Se mezclan todos los ingredientes en un pulverizador hasta obtener una solución homogénea. Rociar generosamente las áreas críticas y dejar actuar diez minutos para que la solución penetre en el hongo. Frotar con un cepillo de cerdas duras y enjuagar con agua caliente para remover los residuos.

Adiós a las juntas llenas de moho en el baño. Foto: Shutterstock El bicarbonato de sodio ayuda a eliminar el moho en el baño. Foto: Shutterstock

De todas maneras hay que saber que la limpieza profunda es solo la mitad del trabajo; la clave está en el mantenimiento diario para mantener el ambiente seco. Se aconseja abrir ventanas o encender el extractor después de cada duña, pasar un paño seco en las paredes de la ducha para eliminar gotas de agua, y lavar bien alfombras y toallas ya que retienen humedad que alimenta a los hongos.

También se pueden usar otros productos para esta limpieza aplicando directamente agua oxigenada y se deja actuar diez minutos. El alcohol es una solución de emergencia y ayuda a desinfectar.