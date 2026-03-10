No tires la borra del café: cómo usarla con vinagre para la limpieza de ollas

Los que están en el mundo de la limpieza buscan alternativas naturales para mantener el hogar impecable. La combinación de café usado y vinagre blanco es un “secreto de la abuela” infalible. Solo hay que saber cómo combinar estos ingredientes.

Esta combinación, además de reducir el desperdicio en el hogar, aprovecha las propiedades químicas del café y del vinagre para combatir la suciedad más difícil. El éxito de la dupla radica en el equilibrio de sus componentes.

Por un lado, el café como exfoliante es muy bueno. Los restos actúan como un abrasivo mecánico suave. Su textura granulada remueve restos de comida pegada sin comprometer la integridad de superficies como el acero o la cerámica.

Por su parte, el vinagre con su ácido acético es un potente disolvente de la grasa y un neutralizador de olores. Es ideal para eliminar el rastro de frituras o pescado.

Con esta pasta se pueden recuperar ollas y sartenes eliminando la parte quemada o la grasa del fondo . También neutraliza los aromas que suben por la cañería, remueve manchas de vegetales de las tablas y los olores a cebolla. Sirve también para desprender la suciedad acumulada en las mesadas.

El vinagre es muy útil para la limpieza.

Paso a paso

Para preparar esta mezcla se colocan dos cucharadas de borra de café en un pequeño recipiente. Añadir un chorrito de vinagre blanco hasta obtener una consistencia pastosa, ni muy líquida ni muy seca.

Por último, después de la limpieza enjuagar con abundante agua y secar con un paño de microfibra para dar brillo.

Si bien se trata de un método natural, no es apto para todo tipo de materiales. Se aconseja evitar su uso en mármol o granito natural, superficies muy porosas y maderas sin tratar.