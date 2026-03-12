Chau químicos para la limpieza: el truco casero para blanquear superficies que te hará ahorrar dinero

La tendencia que se impone en la actualidad es un hogar eco-friendly. Es por eso que quienes se dedican a la limpieza prefieren opciones libres de químicos y económicas como el uso de bicarbonato de sodio y

La tendencia que se impone en la actualidad es un hogar eco-friendly. Es por eso que quienes se dedican a la limpieza prefieren opciones libres de químicos y económicas como el uso de bicarbonato de sodio y agua oxigenada para blanquear superficies.

La mezcla, además de ser un excelente blanqueador, también es un desinfectante de alto espectro capaz de enfrentar y combatir la suciedad más rebelde en la cocina, el baño y hasta en objetos personales.

El éxito de esta preparación reside en la sinergia de sus dos componentes: el bicarbonato de sodio es un abrasivo suave y su textura permite remover manchas incrustadas sin rayar las superficies. Mientras que el agua oxigenada tiene un poder antimicrobiano y blanqueador, eliminando bacterias, hongos y devolviendo la luz a las zonas amarillentas.

Para preparar la pasta se necesitarán tres partes de bicarbonato por una parte de agua oxigenada de diez volúmenes. Mezclar ambos ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa. Si bien se puede guardar unos días, lo ideal es usarla en el momento para que no pierda sus propiedades.

Esta pasta es ideal para blanquear juntas de azulejos y paredes del baño. Se aplica con un cepillo viejo y se frota con suavidad. Luego hay que enjuagar. También para las tablas de picar y recipientes. La mezcla es infalible también para neutralizar el olor a ajo, humedad o cebolla.

Se puede usar también para la limpieza de restos de comida en ollas y cubiertos y para una limpieza profunda de los cepillos de dientes. Se sumergen en una versión diluida de la pasta por cinco minutos para eliminar los gérmenes que se acumulan.

Bicarbonato de sodio y agua oxigenada, el dúo infalible

Gemini_Generated_Image_x3cotex3cotex3co El duó dinámico de la limpieza. Fuente: IA Gemini.

Cómo usarla

