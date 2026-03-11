Experta en limpieza su truco para mantener la cocina libre de grasa: más que bicarbonato y vinagre
La cocina es el lugar de la casa donde más grasa se acumula. Pero se puede quitar en pocos pasos.
La cocina es uno de los espacios más usados en el hogar y tiende a ensuciarse más, sobre todo si cocinamos con aceite ya que sus restos quedan suspendidos en el aire y se acumulan en muebles o azulejos dejando una película pegajosa que es difícil de eliminar si no conocés algunos trucos.
La experta en limpieza e influencer Cris (@brillaycocinaconcris) comentó que es posible mantener la cocina sin grasa y compartió sus trucos para liberar a tu cocina de la grasa.
El truco para mantener la cocina libre de grasa
Ella destacó el truco casero viral del bicarbonato de sodio y el vinagre de limpieza, pero advirtió un pequeño error que puede disminuir la eficiencia de los productos. La forma correcta de usar estos dos limpiadores es aplicar primero el bicarbonato sobre la zona con grasa y frotar, luego retirar con vinagre.
Además de su fórmula de bicarbonato y vinagre, la experta confesó que la cocina se mantendrá sin grasa si la limpias justo después de cocinar. No es necesario que sea una limpieza a fondo, pero sí es aconsejable pasar un paño húmedo con algunas gotas de jabón por la encimera, los muebles o la cocina.
Otro truco para despedirte de la grasa es ventilar mientras cocinas para que las partículas de aceite no queden en el aire y se acumulen. A su vez, es necesario que protejas las ollas o sartenes con tapas o protectores antisalpicaduras para reducir los restos de aceite que acaban depositados cerca.
Finalmente, Cris dio un consejo final para tener una cocina reluciente. Ella remarcó que es importante limpiar diariamente, pero también es necesario darle una limpieza más profunda un día a la semana. Además de usar productos industriales que pueden barrer los restos de aceite mejor, es el momento indicado para limpiar la campana, los azulejos u otros muebles que no se asean durante la semana.