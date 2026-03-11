Experta en limpieza su truco para mantener la cocina libre de grasa: más que bicarbonato y vinagre

La cocina es el lugar de la casa donde más grasa se acumula. Pero se puede quitar en pocos pasos.

La cocina es uno de los espacios más usados en el hogar y tiende a ensuciarse más, sobre todo si cocinamos con aceite ya que sus restos quedan suspendidos en el aire y se acumulan en muebles o azulejos dejando una película pegajosa que es difícil de eliminar si no conocés algunos trucos.

La experta en limpieza e influencer Cris (@brillaycocinaconcris) comentó que es posible mantener la cocina sin grasa y compartió sus trucos para liberar a tu cocina de la grasa.

Conoce el efectivo método para limpiar los azulejos de tu cocina Foto: Shutterstock Conoce el efectivo método para limpiar los azulejos de tu cocina. Shutterstock El truco para mantener la cocina libre de grasa Ella destacó el truco casero viral del bicarbonato de sodio y el vinagre de limpieza, pero advirtió un pequeño error que puede disminuir la eficiencia de los productos. La forma correcta de usar estos dos limpiadores es aplicar primero el bicarbonato sobre la zona con grasa y frotar, luego retirar con vinagre.

Además de su fórmula de bicarbonato y vinagre, la experta confesó que la cocina se mantendrá sin grasa si la limpias justo después de cocinar. No es necesario que sea una limpieza a fondo, pero sí es aconsejable pasar un paño húmedo con algunas gotas de jabón por la encimera, los muebles o la cocina.

Este es el error que debes evitar al limpiar tu cocina Foto: Shutterstock Experta en limpieza cuenta sus secretos para mantener tu cocina reluciente. Shutterstock Otro truco para despedirte de la grasa es ventilar mientras cocinas para que las partículas de aceite no queden en el aire y se acumulen. A su vez, es necesario que protejas las ollas o sartenes con tapas o protectores antisalpicaduras para reducir los restos de aceite que acaban depositados cerca.