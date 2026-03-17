El documental de Netflix que expone el lado oscuro de los influencers masculinos

El nuevo documental de Netflix analiza la llamada “machosfera”, un fenómeno digital que reúne a influencers masculinos con discursos polémicos sobre poder y género.

El documentalista británico Louis Theroux presenta una nueva propuesta en Netflix que pone el foco en uno de los fenómenos digitales más discutidos de la actualidad: la “machosfera”. Se trata de un ecosistema online en el que distintos influencers masculinos comparten discursos sobre éxito, poder, masculinidad y jerarquías de género.

El interés por este tipo de contenidos también quedó reflejado en producciones recientes como Adolescencia, que aborda el impacto de los entornos digitales en los jóvenes. En esa serie, un niño es acusado de asesinar a una compañera de escuela y, a medida que avanza la investigación, se revela su exposición diaria a mensajes misóginos y discursos de odio en redes sociales.

No te pierdas el tráiler del documental Embed - Louis Theroux Inside The Manosphere Official Trailer Netflix El documental Louis Theroux: Dentro de la machosfera profundiza en el fenómeno a través de entrevistas con figuras reconocidas en redes sociales como Harrison Sullivan, Myron Gaines, Justin Waller y Ed Matthews. Estos creadores de contenido suelen combinar mensajes de superación personal, fitness y negocios con una visión marcada por diferencias entre hombres y mujeres.

El documental también incorpora testimonios de parejas y familiares de estos influencers, lo que permite observar cómo se trasladan estos discursos a la vida cotidiana. En algunos casos, los propios protagonistas se describen como "dictadores" dentro del hogar, evidenciando modelos de relación basados en el control y la autoridad.