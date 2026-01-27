Qué es el "reseteo metabólico", la tendencia que se impone este verano sin morir de hambre

En los meses de verano con las altas temperaturas se ha impuesto una promesa que inunda las consultas de nutrición. Se trata de lo que se conoce como el “reseteo metabólico”. Una especie de reinicio muy saludable para el organismo.

Este concepto de reseteo metabólico busca optimizar la manera en que el cuerpo procesa la energía y promete no solo pérdida de peso, sino una sustancial mejora en la vitalidad.

A diferencia de las dietas tradicionales, este reseteo metabólico no se vende como un plan de hambre, sino como una reprogramación hormonal y enzimática. Según señalan los expertos, el objetivo es mejorar la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad del cuerpo para alternar eficientemente entre quemar carbohidratos y quemar grasas según la necesidad.

Este método busca una gestión de la insulina priorizando alimentos que no generen picos bruscos de azúcar en sangre. Además, respeta los ritmos circadianos (crononutrición) cenando temprano permitiendo así al sistema digestivo un mejor descanso.

A eso se suma un entrenamiento de fuerza reemplazando el exceso de cardio por ejercicios que aumenten la masa muscular.

Sin embargo, no hay fórmulas mágicas y para llevar adelante este método se aconseja consultar con un especialista o nutricionista. En este caso el consejo es añadir proteína y fibra para la saciedad y la salud intestinal, hidratación estratégica, mejorar la calidad del sueño y un movimiento no lineal, es decir tratar de mantenerse todo el día activo.

Los expertos señalan que el reseteo metabólico puede ser una excelente oportunidad para adoptar hábitos más conscientes, siempre y cuando se entienda como un cambio de estilo de vida y no como un parche rápido para la temporada de playa.