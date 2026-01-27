El mega outlet chino sin vidrieras que revoluciona los precios y manda los pedidos a domicilio

A menos de una hora del Obelisco se pueden conseguir los mejores precios en muebles de diseño, bazar, freidores de aire y mucho artículos.

Para los amantes de las compras y de los buenos precios, a 45 minutos del Obelisco hay un mega outlet que importa desde China y que es furor por sus precios. Específicamente está ubicado en Ituzaingó, Rivadavia 23124, y se volvió viral por los muebles de diseño y la tecnología de punta.

El outlet que es furor El outlet es atractivo porque tiene precios de fábrica de productos traídos directamente desde China. A diferencia de los locales tradicionales Kiranimport no tiene vidrieras. El secreto de este lugar es el volumen.

Los compradores interesados pueden encontrar descuentos hasta del 70% en comparación con las grandes cadenas de electrodomésticos y decoración. La variedad es el fuerte del outlet y se puede encontrar bazar y hogar, incluyendo grifería moderna y sets de cocina, mesas y sillas con estética contemporánea y hasta las famosas freidoras de aire.

kiram Un outlet impedible. El sistema de cobro particular: los precios están fijados en dólares los cuales se pesifican según el tipo de cambio del día. Sin embargo, para quienes buscan el máximo ahorro, ofrecen un descuento adicional del 15% pagando en efectivo.

El alcance de este depósito es nacional y gestiona gran parte del flujo de ventas a través de WhatsApp realizando envíos a todo el país. Esto permite que usuarios de cualquier provincia accedan a los precios de China sin trasladarse de sus casas.