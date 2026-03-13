Presentan PetPhone, el dispositivo que permite a las mascotas enviar avisos al celular de los dueños

En la convivencia diaria con mascotas hay algo que todos los dueños reconocen rápidamente: los animales siempre encuentran la manera de hacerse entender. Un perro que gira en círculos, que salta repetidamente o que se inquieta frente a la puerta suele estar intentando decir algo.

A partir de esa lógica surge PetPhone, un dispositivo que fue presentado en el Mobile World Congress 2026 y que propone interpretar esas señales con ayuda de la tecnología. El desarrollo pertenece a la empresa uCloudlink, que mostró el aparato en Barcelona como una de sus apuestas más curiosas. La propuesta consiste en un pequeño dispositivo que se coloca en el collar o en el arnés del animal y que se conecta con una aplicación instalada en el celular del dueño. A partir de allí comienza a registrar los movimientos de la mascota .

La intención es transformar determinadas acciones del animal en avisos que llegan directamente al teléfono. De esa manera, el dueño podría recibir información sobre lo que está haciendo su mascota incluso cuando no está cerca.

El funcionamiento del sistema se apoya en varias tecnologías combinadas. El dispositivo incluye sensores capaces de detectar actividad física y un sistema de inteligencia artificial que analiza los movimientos registrados.

Cuando el sistema identifica ciertos patrones repetidos, la aplicación envía una notificación automática al celular. Por ejemplo, si el perro da vueltas sobre sí mismo varias veces o realiza saltos insistentes, el programa puede interpretar que está intentando llamar la atención.

Según el planteo de sus desarrolladores, esas señales podrían indicar distintas situaciones: hambre, sed o simplemente la necesidad de interactuar con su dueño. La aplicación envía el aviso para que la persona pueda entender lo que está pasando.

PetPhone-Smartphone-for-Pet-Specs GlocalMe

El dispositivo también permite realizar algunas acciones desde el celular. Entre las funciones disponibles se encuentra la posibilidad de enviar una llamada al aparato o reproducir música pensada para tranquilizar al animal si se encuentra nervioso.

Seguimiento en tiempo real desde el teléfono

PetPhone no solo intenta interpretar comportamientos. También incorpora herramientas relacionadas con el seguimiento de la mascota. El dispositivo incluye un sistema de GPS que permite conocer la ubicación del animal en cualquier momento.

Gracias a esta función, el dueño puede revisar desde la aplicación dónde se encuentra su mascota. Este tipo de herramienta resulta especialmente útil cuando el animal pasa tiempo fuera de casa o cuando el propietario está lejos durante varias horas.

La aplicación también muestra información sobre la actividad del animal a lo largo del día. Esos datos pueden servir para entender mejor los hábitos de la mascota y detectar cambios en su comportamiento.

Para muchas personas que conviven con animales, contar con ese tipo de información puede resultar tranquilizador. Saber qué hace la mascota y dónde se encuentra aporta una sensación de mayor control.

Un paso más en la tecnología para mascotas

Los creadores del dispositivo aseguran que la idea no es limitarse a ofrecer un simple rastreador, algo que ya existe en el mercado. El objetivo es avanzar hacia una herramienta que permita comprender mejor las señales que los animales expresan a través de su conducta.

El proyecto se basa en una idea sencilla: los animales se comunican mediante acciones físicas. Si la tecnología logra interpretar esos movimientos, podría convertirse en una forma de acercar el lenguaje de las mascotas a las personas.

Por ahora PetPhone continúa en fase de prueba, pero el concepto refleja una tendencia que crece cada año: el desarrollo de tecnología pensada específicamente para el bienestar de los animales domésticos. Si este tipo de dispositivos evoluciona, la relación entre las personas y sus mascotas podría incorporar nuevas formas de interacción en la vida cotidiana.