Qué pasa con tu perro cuando hay visitas, según expertos en conducta animal

Los perros reaccionan de distintas formas ante las visitas: ladran, saltan o se esconden. Especialistas explican qué sienten y cómo acompañarlos mejor.

Cuando suena el timbre o visitas golpean la puerta, muchos perros cambian de actitud en cuestión de segundos. Ladran, corren, saltan o, por el contrario, se esconden. Según especialistas en conducta animal, estas reacciones no son casuales: responden a una combinación de instinto, emoción y aprendizaje previo.

Entre las razones por las que reaccionan de distintas maneras influyen su personalidad, su nivel de socialización y las experiencias anteriores. Algunos perros adoptan una conducta de alerta inmediata: se activa su estado de vigilancia y el ladrido funciona como una señal para advertir al tutor que alguien ingresó a su territorio.

En otros casos aparece la excitación y la sobreestimulación. Nuevos olores, voces distintas y movimiento dentro de la casa generan un pico de energía. Por eso pueden saltar, correr o mostrarse más inquietos de lo habitual. Este comportamiento suele darse en perros sociables o que asocian las visitas con momentos positivos.

Otras reacciones ante las visitas También puede suceder lo contrario en algunas mascotas. En perros más tímidos o con poca socialización temprana, la reacción puede ser de miedo o inseguridad. Se esconden, tiemblan o evitan el contacto. Los expertos explican que esto ocurre cuando el animal percibe la situación como impredecible o invasiva.

Por otro lado, algunos perros adoptan una postura más firme, ubicándose entre su tutor y la persona que ingresa. Este comportamiento responde a un instinto de protección. No necesariamente implica agresividad, sino que el animal está evaluando el contexto antes de relajarse.