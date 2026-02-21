Cómo alejar las garrapatas y pulgas de las mascotas, según expertos

Las mascotas están siempre expuestas a pulgas y garrapatas, por lo que especialistas recomiendan combinar productos con una limpieza profunda del hogar.

Las mascotas necesitan controles frecuentes para evitar infestaciones de pulgas y garrapatas. Foto: Archivo

Con el aumento de la humedad y el calor, las consultas veterinarias por pulgas y garrapatas se multiplican. En verano, estos parásitos encuentran condiciones ideales para reproducirse y afectar a las mascotas.

El primer paso es utilizar productos veterinarios aprobados, como pipetas, comprimidos o collares antiparasitarios indicados por un profesional. Estos métodos actúan de forma sistémica o por contacto y son la barrera principal contra infestaciones. Sin embargo, también es clave reforzar con medidas caseras que no resulten agresivas para las mascotas.

Limpieza profunda del entorno Gran parte del ciclo de vida de pulgas y garrapatas ocurre fuera del animal. Por eso, mantener higienizadas sus camitas, mantas y espacios habituales es fundamental. Se recomienda:

Lavar frazadas y colchones con agua caliente al menos una vez por semana.

Aspirar alfombras, sillones y rincones donde la mascota descanse.

Desechar la bolsa de la aspiradora inmediatamente después de usarla.

Exponer las camitas al sol directo, ya que el calor ayuda a reducir huevos y larvas.

Mantener el césped corto y evitar acumulación de hojas en patios o jardines. Adiós a las garrapatas en tu perro y hogar. Foto: SHUTTERSTOCK Mantener el césped corto disminuye la presencia de garrapatas en patios. Foto: Shutterstock Métodos caseros complementarios contra garrapatas Como refuerzo natural, algunos expertos sugieren utilizar vinagre de manzana diluido en agua para limpiar superficies, ya que su olor ayuda a repeler pulgas. También se pueden colocar bolsitas de lavanda seca o hojas de romero en los sectores donde duerme la mascota, actuando como repelentes suaves.

Otra opción es agregar unas gotas de aceite esencial de citronela en agua para limpiar pisos, siempre evitando el contacto directo con el animal y asegurándose de que el ambiente esté ventilado.