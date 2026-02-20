Presenta:

No es pan rallado: el rebozado liviano ideal para verano

En verano, la avena se convierte en el rebozado liviano y saludable que reemplaza al pan rallado: crocante, versátil y lleno de beneficios.

Alejandro Llorente

La avena aporta fibra y energía, ideal para platos livianos en verano. Foto: Shutterstock

La avena aporta fibra y energía, ideal para platos livianos en verano. Foto: Shutterstock

En plena temporada de calor, las comidas pesadas pierden protagonismo y las opciones livianas ganan terreno. Para quienes no quieren resignar crocancia en sus milanesas o vegetales empanados, existe una alternativa saludable en verano, que además es económica y fácil de conseguir: la avena arrollada.

Este cereal, además de ser fuente de fibra y energía, se transforma en un rebozado ideal para horno o sartén con poco aceite. Su textura permite lograr una cobertura dorada y crujiente sin necesidad de frituras profundas ni pan rallado tradicional.

Beneficios de utilizar avena

La avena es uno de los cereales más completos y valorados en la alimentación diaria gracias a su perfil nutricional. Incorporarla en preparaciones, incluso como rebozado, aporta ventajas que van más allá de la textura crocante:

  • Fuente de energía sostenida: rica en carbohidratos complejos que liberan energía de manera gradual.
  • Alta en fibra: favorece la digestión, aumenta la saciedad y ayuda a controlar el apetito.
  • Regula el colesterol y la glucosa: su contenido de betaglucanos contribuye a reducir el colesterol LDL y estabilizar los niveles de azúcar en sangre.
  • Aporta minerales esenciales: como fósforo, magnesio, potasio y calcio, fundamentales para huesos y músculos.
  • Versatilidad en la cocina: se adapta a múltiples usos, desde desayunos hasta rebozados livianos y saludables.
La avena es uno de los alimentos más saludables Foto: Shutterstock
La avena es uno de los alimentos m&aacute;s saludables para incorporar en verano. Foto: Shutterstock

La avena es uno de los alimentos más saludables para incorporar en verano. Foto: Shutterstock

Cómo usarla como rebozado

  • Procesada o entera: se puede usar tal cual o triturarla ligeramente para que se adhiera mejor.
  • Combinada con especias: sumar pimentón, ajo en polvo o curry potencia el sabor sin agregar peso.
  • Ideal para horno: al cocinarse con calor seco, la avena se tuesta y aporta una crocancia natural.

Además de ser apta para celíacos si se elige sin TACC, la avena es versátil y se adapta a carnes, vegetales, tofu o croquetas caseras. Una opción perfecta para quienes buscan platos livianos, sabrosos y con buena textura en verano.

