No es pan rallado: el rebozado liviano ideal para verano

En verano, la avena se convierte en el rebozado liviano y saludable que reemplaza al pan rallado: crocante, versátil y lleno de beneficios.

En plena temporada de calor, las comidas pesadas pierden protagonismo y las opciones livianas ganan terreno. Para quienes no quieren resignar crocancia en sus milanesas o vegetales empanados, existe una alternativa saludable en verano, que además es económica y fácil de conseguir: la avena arrollada.

Este cereal, además de ser fuente de fibra y energía, se transforma en un rebozado ideal para horno o sartén con poco aceite. Su textura permite lograr una cobertura dorada y crujiente sin necesidad de frituras profundas ni pan rallado tradicional.

Beneficios de utilizar avena La avena es uno de los cereales más completos y valorados en la alimentación diaria gracias a su perfil nutricional. Incorporarla en preparaciones, incluso como rebozado, aporta ventajas que van más allá de la textura crocante: