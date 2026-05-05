Tener más de un gato: beneficios y qué tener en cuenta

Aunque los gatos tienen fama de ser las mascotas más independientes, eso no significa que no disfruten de la compañía. En muchos casos, convivir con otro felino puede mejorar su bienestar, siempre que la convivencia se dé en condiciones adecuadas.

Uno de los principales puntos de elegir adoptar otro gato esta en la compañía. Los gatos que viven juntos pueden jugar, interactuar y mantenerse activos, lo que reduce el aburrimiento, especialmente cuando pasan muchas horas solos en casa.

También suele disminuir el estrés y la ansiedad. La presencia de otro gato puede generar una sensación de seguridad y rutina, sobre todo en gatos jóvenes o muy sociables.

Otro beneficio es el enriquecimiento del comportamiento. A través del juego y la interacción, desarrollan habilidades sociales y físicas que no siempre se estimulan cuando están solos.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cwy19lzn4xno No todos los gatos aceptan fácilmente a otro en su territorio. Getty Images

No siempre es automático

Sin embargo, no todos los gatos aceptan fácilmente a otro. El éxito de la convivencia depende de varios factores y en la introducción progresiva entre ambos:

Personalidad: hay gatos más territoriales que otros

Edad: los más jóvenes suelen adaptarse mejor

Experiencias previas: si convivieron antes con otros animales

Claves para una buena convivencia

Ofrecer espacios propios (camas, rascadores, escondites)

Tener más de un arenero (idealmente uno por gato, más uno extra)

Separar comederos y bebederos

Prestar atención a señales de estrés o agresividad

¿Uno o dos gatos?

No hay una única respuesta. Algunos gatos viven perfectamente solos y otros disfrutan mucho de la compañía. La clave está en observar su comportamiento y evaluar si sumar otro integrante realmente va a mejorar su calidad de vida.

Bien gestionada, la convivencia entre gatos puede ser muy positiva y transformar el ambiente del hogar en un espacio más activo, equilibrado y enriquecido.