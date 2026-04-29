El refugio invisible: el grupo que logró más de 1.600 adopciones de animales en el corazón de Mendoza

Adoptar una mascota es un acto que trasciende el simple rescate; es un compromiso de vida que en Mendoza ha encontrado un espacio de contención y profesionalismo. A propósito de celebrarse este 29 de abril el Día del Anima l, la labor de la asociación civil Estoy Aquí Mendoza cobra un protagonismo central, demostrando que la organización y la educación son las mejores herramientas para combatir la sobrepoblación y el desamparo.

Estoy Aquí Mendoza está conformada por rescatistas, colaboradores y hogares de tránsito.

Desde su creación en 2017, la entidad dirigida por Sonia Mathez y Diana Starkman ha trabajado bajo una premisa clara: no son un refugio, sino un nexo. Su misión es visibilizar a los animales que buscan familia, facilitando un espacio seguro y ordenado cada sábado, de 16 a 19, en el Parque Central -contando con el apoyo y la autorización de la Municipalidad de Mendoza-.

Las estadísticas que manejan las fundadoras son un reflejo de la solidaridad mendocina: entre 2023 y 2025, lograron que 1.665 perros y gatos encontraran un techo. Este año, la tendencia es aún más esperanzadora, con jornadas donde se han concretado hasta 40 adopciones en una sola tarde, evidenciando un cambio positivo en la conciencia colectiva.

El asesoramiento informado como pilar

Para Estoy Aquí, el éxito no se mide solo en cuántos animales se entregan, sino en qué tan bien cuidados estarán en el futuro. Por eso, el asesoramiento informado es su regla de oro. Según explican desde la asociación, cada voluntario está capacitado para guiar a los interesados, despejando dudas y derribando mitos sobre la tenencia.

"Buscamos atraer a la persona común, que quizás desconoce el mecanismo de un rescate, para demostrarle que con asesoramiento y apoyo todos podemos ayudar", señalan Mathez y Starkman.

adopción mascota Foto de Instagram @estoyaquimendoza

Amar desde el respeto, no desde la humanización

Uno de los enfoques que promueven es entender la naturaleza del animal para evitar el antropomorfismo. Desde la asociación destacan que amar a una mascota implica respetar sus necesidades biológicas:

Espacio y refugio: un perro no necesita lujos; requiere una cucha protegida, alimento, agua y, sobre todo, una familia que lo integre.

Comportamiento natural: entender que un cachorro que juega o un animal que siente miedo al mudarse no se está "portando mal", sino que atraviesa un proceso de adaptación que requiere paciencia.

Salud y prevención: la responsabilidad implica consultas veterinarias periódicas y no ignorar señales físicas bajo interpretaciones emocionales humanas.

adopcion mascota Foto de Instagram @estoyaquimendoza

Requisitos para una adopción exitosa

Para garantizar que cada encuentro en el Parque Central sea definitivo, la asociación establece pautas claras para los adoptantes:

1. Responsabilidad legal: ser mayor de edad y presentar DNI.

2. Criterio familiar: se entrega un solo animal por familia para asegurar su correcta atención.

3. Compromiso formal: la firma de un contrato de adopción que respalda la voluntad de cuidado.

En el Día del Animal, el mensaje de Estoy Aquí Mendoza resuena con fuerza: la solución al abandono no es solo una cuestión de recursos, sino de multiplicar la cantidad de personas empáticas que se animen a dar el paso hacia una adopción responsable.

La recomendación del veterinario Francisco Dell'Agnola