Amor o instinto: entendiendo por qué los gatos "amasan"

En el mundo de las mascotas, este comportamiento en los gatos es más común de lo que parece y tiene un origen ligado a su etapa de crianza.

El gesto de "amasar" de los gatos es uno de los que más comunes. Los felinos suelen presionar sus patas delanteras en una superficie de forma alternada, un comportamiento que causa ternura y curiosidad. Aunque parece algo simple, hay explicaciones relacionadas a su instinto y su historia.

Un comportamiento que recuerda a la infancia Cuando nacen, los gatos pequeños suelen "amasar" a su madre para estimular la salida de leche durante la lactancia. Por eso, cuando un gato adulto repite este movimiento, suele estar reviviendo esa sensación de seguridad, comodidad o bienestar. En casos más extremos, muchos gatos pueden succionar además de amasar. En esos casos, se reproduce casi por completo el comportamiento de cachorros.

Según expertos, en la mayoría de los casos no es algo negativo. Al contrario, indica que el gato se siente cómodo en su entorno. Solo hay que prestar atención si lo hace de forma excesiva o compulsiva, ya que podría estar asociado a estrés o ansiedad.

Algunas de las razones por las que tu gato te amasa y ronronea Foto: Shutterstock El comportamiento suele aparecer en momentos de relax. Foto: Shutterstock

Señal de que está relajado En este sentido, este comportamiento puede estar asociado a que el gato se encuentra en un entorno tranquilo a gusto. Es común que lo haga sobre mantas, almohadas o incluso sobre su dueño, especialmente antes de dormir o cuando recibe cariño.