Guaymallén impulsa una jornada de salud animal con atención gratuita para perros y gatos

La iniciativa incluirá vacunación antirrábica, desparasitación, castraciones y colecta de alimento, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable.

La actividad se desarrollará en la Estación Saludable y contará con cupos limitados para cirugías, además de servicios esenciales sin costo para mascotas.

La Municipalidad de Guaymallén, a través de la Dirección de Salud, invita a los vecinos a participar de una nueva jornada destinada al cuidado y bienestar de las mascotas, con atención gratuita para perros y gatos. La propuesta apunta a facilitar el acceso a servicios veterinarios básicos y fortalecer la tenencia responsable en el departamento.

La actividad se realizará el sábado 25 de abril, de 8.30 a 12 hs, en la Estación Saludable, y estará orientada a promover el cuidado integral de los animales de compañía. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a distintas prestaciones sin costo, pensadas para mejorar la salud de perros y gatos.

Entre los servicios disponibles se encuentran la vacunación antirrábica, la desparasitación interna y externa, la inscripción en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos y la colocación de chips, una herramienta clave para la identificación de las mascotas.

Servicios gratuitos en Guaymallén Además, se suma el servicio de castraciones de perros y gatos, que comenzará a las 8.30 hs y contará con 50 cupos disponibles por orden de llegada. Esta práctica es fundamental para el control poblacional y la prevención de enfermedades en los animales.

En paralelo, el municipio impulsará una colecta solidaria de alimento balanceado para perros y gatos, que será distribuido entre las protectoras que participarán en la jornada. La iniciativa busca reforzar el trabajo conjunto con organizaciones dedicadas al rescate y cuidado animal.