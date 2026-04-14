Gran corte de agua en Ciudad, Godoy Cruz, Luján y Guaymallén: en qué zonas y a partir de qué hora

El servicio se verá interrumpido por trabajos programados en la red, con impacto en sectores puntuales del Gran Mendoza.

El corte de agua se realizará por trabajos programados en la red de distribución.

Aguas Mendocinas informó que este miércoles 15 de abril se llevará a cabo un corte de agua potable que afectará a distintos sectores del Gran Mendoza. La interrupción del servicio se extenderá desde las 8 hasta las 18 y responde a tareas de mantenimiento en un acueducto.

Según detalló la empresa, la medida alcanzará a zonas específicas de los departamentos de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo. Se trata de una intervención programada con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y prevenir inconvenientes mayores en la red.

Debido a trabajos de mantenimiento en acueducto, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable en:

Ciudad: barrio La Favorita.

Godoy Cruz: distrito Las Tortugas.

Guaymallén y Luján de Cuyo: desde Juan José Paso de Luján a Elpidio González y desde Acceso Sur por Costanera a Tapón Moyano. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2044126240353796211&partner=&hide_thread=false El miércoles 15 de abril habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en #Ciudad, #GodoyCruz, #Guaymallén y #LujándeCuyo a partir de las 8 h pic.twitter.com/NtnqvEl5dt — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) April 14, 2026 Recomendaciones para afrontar el corte de agua Durante el corte, Aguas Mendocinas aconsejó mantener una reserva de agua potable embotellada, calculando al menos dos litros por persona. También sugirió almacenarla en recipientes limpios y cuidar el nivel del tanque domiciliario.

Además, se pidió a quienes se encuentren cerca de las zonas afectadas hacer un uso responsable y solidario del recurso. Entre las medidas recomendadas se incluye regular la intensidad del caudal en las canillas, evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.