Gran corte de agua en Ciudad, Godoy Cruz, Luján y Guaymallén: en qué zonas y a partir de qué hora
El servicio se verá interrumpido por trabajos programados en la red, con impacto en sectores puntuales del Gran Mendoza.
Aguas Mendocinas informó que este miércoles 15 de abril se llevará a cabo un corte de agua potable que afectará a distintos sectores del Gran Mendoza. La interrupción del servicio se extenderá desde las 8 hasta las 18 y responde a tareas de mantenimiento en un acueducto.
Según detalló la empresa, la medida alcanzará a zonas específicas de los departamentos de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo. Se trata de una intervención programada con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y prevenir inconvenientes mayores en la red.
Debido a trabajos de mantenimiento en acueducto, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable en:
- Ciudad: barrio La Favorita.
- Godoy Cruz: distrito Las Tortugas.
- Guaymallén y Luján de Cuyo: desde Juan José Paso de Luján a Elpidio González y desde Acceso Sur por Costanera a Tapón Moyano.
Recomendaciones para afrontar el corte de agua
Durante el corte, Aguas Mendocinas aconsejó mantener una reserva de agua potable embotellada, calculando al menos dos litros por persona. También sugirió almacenarla en recipientes limpios y cuidar el nivel del tanque domiciliario.
Además, se pidió a quienes se encuentren cerca de las zonas afectadas hacer un uso responsable y solidario del recurso. Entre las medidas recomendadas se incluye regular la intensidad del caudal en las canillas, evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
Por último, recordaron que el lavado de veredas con manguera o el uso de hidrolavadoras está prohibido durante todo el año, al igual que la importancia de controlar pérdidas y goteras para evitar el desperdicio de agua.