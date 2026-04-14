El SMN lanzó alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes en el norte y centro del país

Una amplia franja del norte y centro de Argentina se encuentra bajo alertas meteorológicas amarilla y naranja por tormentas , en el marco de un episodio de inestabilidad que podría dejar lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en varias provincias durante este miércoles.

El SMN advirtió sobre un sistema de tormentas que se concentra principalmente sobre el Litoral, el noreste del país y parte de la región pampeana, mientras que el resto del territorio mantiene condiciones más estables.

Este escenario ocurre en una semana marcada por alta inestabilidad atmosférica, con pronósticos que indican acumulados de lluvia que en algunos puntos podrían superar los 150 milímetros e incluso acercarse a los 200 milímetros en menos de 48 horas.

Las alertas de nivel de alerta naranja, que implica fenómenos meteorológicos más intensos, afectarán principalmente sectores del norte y noreste argentino. Las zonas más comprometidas se ubican en Chaco, norte de Santa Fe, noreste de Santiago del Estero, sectores de Corrientes y áreas del norte de Entre Ríos.

En estas regiones se esperan tormentas fuertes e incluso localmente severas, acompañadas por precipitaciones persistentes y muy abundantes. El pronóstico indica que podrían registrarse acumulados de entre 80 y 180 milímetros, aunque en puntos localizados no se descartan valores superiores. Además, las tormentas pueden presentar actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

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Por otro lado, una franja más amplia del país, se encuentra bajo alertas naranjas. Entre las provincias afectadas se encuentran la provincia de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Buenos Aires (especialmente el norte y centro), Entre Ríos, Santiago del Estero, y sectores del Litoral.

Mejoras para el jueves

En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 30 y 80 milímetros.

Los fenómenos pueden incluir abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y ocasional caída de granizo.

Ese sistema comenzó a desplazarse hacia el sudeste, lo que provocará una gradual desmejora del tiempo sobre el centro del país para el jueves.