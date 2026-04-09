Fin de las lluvias: el SMN anuncia un mejoramiento en el tiempo y aumento de la temperatura

Luego de jornadas marcadas por lluvias en distintas regiones del país, las condiciones meteorológicas comienzan a mejorar en gran parte del territorio nacional. El ingreso de una masa de aire seco permitirá estabilizar la atmósfera, lo que se traducirá en un aumento de temperatura en parte del país.

Este cambio se hace sentir especialmente en la franja central y el sur del país, donde la inestabilidad había sido protagonista en los últimos días. A partir de ahora y según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) se espera un período con mayor estabilidad, nubosidad variable y menor humedad en las capas bajas.

Sin embargo, la mejora no implica cielos completamente despejados. Durante las primeras horas del día podrían registrarse neblinas y bancos de niebla, sobre todo en zonas húmedas, lo que podría afectar de manera puntual la visibilidad.

El nuevo escenario climático también trae cambios en las temperaturas. Inicialmente se percibirá un leve descenso térmico, acompañado por vientos del sector sur, típicos de situaciones posteriores al paso de un frente frío.

No obstante, esta tendencia será temporal. Con el correr de los días, el viento rotará al sector norte , lo que favorecerá un aumento progresivo tanto de las temperaturas mínimas como máximas. Los valores se mantendrán dentro de los parámetros normales para abril.

Qué pasará con las lluvias

A pesar del predominio de buen tiempo, no se descartan algunos focos de inestabilidad. Durante el sábado podrían registrarse lluvias o tormentas aisladas en el centro del país, incluyendo sectores de Córdoba.

En tanto, hacia el domingo, el principal foco de precipitaciones se trasladará al noreste argentino. Provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, el norte de Santa Fe y Santiago del Estero podrían volver a experimentar chaparrones y tormentas de variada intensidad.

Este cambio responde a una mayor circulación de humedad en esa región, por lo que se recomienda seguir de cerca la evolución del pronóstico, especialmente en zonas donde el suelo ya presenta altos niveles de saturación.