Alertas del SMN: así estará el tiempo en todo el país durante el domingo de Pascuas

El SMN lanzó alertas por tormentas fuertes en el centro del país, mientras el AMBA tendrá una mejora temporaria antes de nuevas lluvias intensas desde el lunes.

El mapa de alertas meteorológicas para este Domingo de Pascuas muestra condiciones inestables en buena parte del centro y norte de la Argentina, con un aviso de nivel amarillo por tormentas que abarca provincias del centro del país.

El mapa de alertas meteorológicas para este Domingo de Pascuas muestra condiciones inestables en buena parte del centro y norte de la Argentina, con un aviso de nivel amarillo por tormentas que abarca provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y sectores de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

Según el Servicio Meteorológico (SMN), estas zonas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros.

En contraste, gran parte de la Patagonia y la franja cordillerana se mantienen sin alertas, con tiempo más estable.

Alertas por tormentas El núcleo más activo de las precipitaciones se concentrará sobre la región pampeana y el centro del país, donde se esperan los fenómenos más intensos. La mejora será solo temporaria en algunas áreas, ya que las condiciones seguirán siendo muy dinámicas durante el fin de semana largo.

mapa_alertas (7) Cómo continuará el tiempo en Buenos Aires Este escenario se da tras el avance de un frente frío que provocó tormentas fuertes en la noche del viernes, con registros destacados como los de Ezeiza, donde cayeron cerca de 70 mm en una hora, y daños en localidades del conurbano bonaerense.