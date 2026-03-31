El centro del país se encuentra bajo alertas por tormentas fuertes

Un sistema de inestabilidad que avanza sobre el centro del país activó alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por tormentas , con lluvias abundantes, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento para las provincias del centro del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

El fenómeno ocurre en medio de una semana marcada por altos niveles de humedad y temperaturas superiores a lo habitual para esta época, producto de un corredor de aire tropical que ya dejó precipitaciones muy intensas en la región pampeana.

En algunos sectores de la provincia de Buenos Aires se registraron más de 150 milímetros de lluvia en pocas horas, un antecedente que explica el nivel de vigilancia meteorológica para los próximos días.

Según el mapa de advertencias vigente para el miércoles 1, gran parte del centro de Argentina estará afectada por tormentas fuertes. Las zonas con alertas de nivel amarillo se extienden principalmente sobre gran parte de Córdoba, San Luis, La Pampa, y el oeste y centro de la provincia de Buenos Aires.

En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de lluvia en un período corto de tiempo, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 km/h. Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores.

En tanto, el nivel de alerta naranja se concentra sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, donde se prevé que los fenómenos meteorológicos puedan alcanzar mayor severidad, con lluvias lluvias muy intensas, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En estas zonas se esperan precipitaciones acumuladas de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.

Semana Santa con clima inestable

El panorama meteorológico también genera incertidumbre para quienes planean viajar durante Semana Santa, especialmente hacia la costa bonaerense.

Los modelos climáticos proyectan precipitaciones por encima de lo normal entre el 30 de marzo y el 5 de abril, junto con temperaturas que podrían ubicarse entre 3 y 6 grados por encima del promedio histórico en el centro-este del país.

En la costa atlántica el escenario será cambiante. Se espera tiempo húmedo e inestable, con probabilidad de tormentas, sumado al ingreso de un frente frío hacia el fin de semana, que provocará descenso de temperatura y vientos intensos. Los especialistas señalan que el sábado sería la jornada más complicada en el litoral atlántico, con viento fuerte del sudeste y condiciones adversas para actividades al aire libre.