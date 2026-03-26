Alerta por tormentas en Buenos Aires: cuándo llega la lluvia según el pronóstico del SMN

El clima en el AMBA se complica para el fin de semana, habrá tormentas de variada intensidad, con chances de lluvias fuertes, viento y leve suba de temperaturas.

El pronóstico del SMN prevé la llegada de la lluvia a Buenos Aires este fin de semana.

En medio de lo que fue la primera semana real del otoño en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a pocos días del inicio del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo e indicó que, con la llegada del fin de semana, también volverá la lluvia.

De acuerdo con lo previsto, podrían registrarse tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas con características localmente fuertes, acompañadas por importante actividad eléctrica, ráfagas de viento, posible caída de granizo y lluvias intensas en lapsos cortos.

Cómo estará el tiempo el fin de semana En este informe, el SMN detalló que desde la madrugada del sábado y hasta la mañana habrá una probabilidad de tormentas de entre el 10 y el 40%, con una temperatura que rondará los 21 grados. Además, llegarán vientos del noreste que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.

Clima SMB Buenos Aires (2) SMN Por la tarde, en tanto, se esperan algunas tormentas aisladas y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 25 grados, mientras que los vientos se mantendrán estables.

Por otro lado, el domingo también se pronostican tormentas aisladas, con una probabilidad de entre el 10 y el 40%, una máxima de 28 grados y una mínima de 22 durante la mañana.