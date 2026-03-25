Alerta amarilla por tormentas: anticipan lluvias, ráfagas y granizo desde el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas del país, en un escenario que combina calor, humedad creciente e inestabilidad. El fenómeno comenzará a hacerse sentir con mayor fuerza desde el viernes, luego de varios días de tiempo estable.

Según el pronóstico, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y lluvias intensas en períodos breves.

El nivel amarillo de ls alerta del SMN indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes . En este caso, se prevén precipitaciones acumuladas entre 10 y 25 mm, con picos superiores en forma localizada.

Se anticipan además ráfagas intensas que pueden superar los valores habituales, actividad eléctrica frecuente y riesgo de caída de granizo.

Antes del cambio de tiempo, el jueves se presentará con condiciones relativamente estables. Habrá nubosidad en aumento, neblinas matinales en algunos sectores y temperaturas en ascenso, con máximas cercanas a los 25 °C.

Este será el anticipo de un cambio más marcado en las condiciones atmosféricas.

Viernes: llega la inestabilidad

A partir de la tarde del viernes se espera un retorno significativo de humedad, lo que favorecerá la formación de chaparrones y tormentas aisladas.

Las probabilidades de precipitación irán en aumento hacia la noche, en el marco de un ambiente cada vez más cálido y pesado.

La inestabilidad se consolidará durante el fin de semana, con un patrón de tormentas intermitentes. El sábado sería la jornada más inestable, con lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente en la primera mitad del día.

Para el domingo, se anticipan mejoramientos temporarios, pero con ambiente muy húmedo y posibilidad de nuevos desarrollos convectivos.

El panorama no cambiaría demasiado en el inicio de abril. Se prevé la continuidad de una masa de aire cálida e inestable, con temperaturas por encima de lo habitual y máximas que podrían superar los 30 °C en varias jornadas.

En este contexto, las tormentas podrían repetirse de forma aislada a lo largo de la próxima semana.