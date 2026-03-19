El SMN lanzó alertas amarilla y naranja para ocho provincias argentinas

Un amplio sector del país se encuentra bajo alertas meteorológicas por tormentas de variada intensidad, en el marco del avance de un sistema frontal frío que comenzará a afectar con fuerza desde este viernes, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Según el informe del organismo nacional, rige alertas amarillas para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Mendoza. En estas zonas se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Además, el nivel de alerta se eleva a naranja en sectores de Santa Fe y Córdoba, donde se esperan fenómenos más severos. Allí, las tormentas podrían ser intensas, con precipitaciones acumuladas de entre 60 y 80 milímetros, valores que podrían superarse de forma puntual, acompañados por ráfagas que superarían los 90 km/h.

El fenómeno se enmarca en una situación típica de marzo, caracterizada por el choque entre aire cálido y húmedo con una masa de aire frío en avance. Este contraste genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas de moderada a fuerte intensidad.

Las primeras lluvias ya comenzaron a registrarse en el sudoeste bonaerense y el sur de La Pampa, mientras que durante el viernes el foco más activo se concentrará sobre Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires.

Hacia el sábado, el sistema se desplazará hacia el litoral, impactando especialmente en Entre Ríos y el centro-norte santafesino. El domingo se espera una mejora temporaria, aunque será breve.

Entre el lunes y el martes, las condiciones volverán a inestabilizarse con nuevas lluvias y tormentas sobre el centro y norte del país, antes de que el sistema avance definitivamente hacia el norte argentino.

El ingreso del frente frío también traerá un descenso de las temperaturas, luego de varios días con registros elevados, marcando un cambio hacia valores más típicos para esta época del año.