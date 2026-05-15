Alertas por nevadas y fuertes vientos: qué provincias estarán afectadas este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas amarillas por nevadas para sectores de Córdoba y Mendoza, y advertencias por fuertes vientos en gran parte de la Patagonia. El ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de temperatura y condiciones de tiempo adversas en buena parte del país este fin de semana.

En Mendoza, la alerta amarilla alcanza a General Alvear y la zona baja de San Rafael, donde se prevén nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte. El SMN indicó que en sectores cordilleranos podrían acumularse entre 10 y 30 centímetros de nieve, mientras que en zonas más bajas se esperan registros de entre 2 y 5 centímetros, con posibilidad de precipitaciones mezcladas con lluvia.

En Córdoba, la alerta por nieve abarca Punilla y las zonas serranas de Colón, Ischilín, Santa María y Totoral. Allí podrían registrarse nevadas durante el sábado, especialmente en sectores elevados, donde la acumulación podría superar los 5 centímetros de manera puntual.

El fenómeno estará asociado al ingreso de un potente frente frío que también impactará sobre San Luis y otras áreas serranas del centro del país, con chances de aguanieve y temperaturas invernales anticipadas.

En paralelo, el SMN advirtió por fuertes vientos del sector sur en distintas regiones patagónicas. Las ráfagas oscilarán entre 65 y más de 90 km/h en el extremo austral.

Las condiciones más severas se esperan en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, especialmente en Río Gallegos y Ushuaia, donde el sábado podría registrarse el pico de intensidad del viento. Además, persistirán nevadas y lluvias intermitentes en sectores costeros y montañosos.

También habrá precipitaciones aisladas durante las primeras horas del sábado en Neuquén capital, el Alto Valle de Río Negro, Viedma y sectores de la costa atlántica entre Puerto Madryn y Trelew, aunque con tendencia a mejorar hacia la tarde por el avance de un sistema de altas presiones.

El ingreso de aire gélido dejará además temperaturas extremadamente bajas en localidades cordilleranas y del interior patagónico. En ciudades como Bariloche, El Bolsón y Esquel, las mínimas podrían descender por debajo de los -5 °C durante el domingo.