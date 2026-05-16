Aumenta el colectivo en junio: cuánto costará el boleto en CABA y en provincia de Buenos Aires

Los boletos de colectivo en el AMBA volverán a aumentar desde el 1° de junio . Las tarifas de las líneas que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) subirán 4,6%, mientras que las de la provincia de Buenos Aires tendrán un ajuste de 4,8%, en línea con la inflación de abril más un adicional del 2%.

Con la actualización, el boleto mínimo en las líneas porteñas pasará a costar $788,41, mientras que en los colectivos bonaerenses llegará a $1015,06 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

Se viene otro aumento de colectivo en el AMBA.

Se aproxima otro paro de colectivos en el AMBA. Foto: NA

Desde el inicio de junio, las líneas provinciales —identificadas con números desde el 200 en adelante— aplicarán el nuevo esquema tarifario.

Los valores quedarán de la siguiente manera:

Boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros: $1015,06

Tramo de 3 a 6 km: $1141,94

Viajes de 6 a 12 km: $1268,80

Recorridos de 12 a 27 km: $1522,59

Más de 27 kilómetros: $1790,06

Con este incremento, las tarifas del transporte automotor en territorio bonaerense acumulan una suba de 54,16% en lo que va de 2026.

Cuánto costará viajar en colectivo en CABA desde junio

En las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el aumento será de 4,6%.

Las nuevas tarifas serán:

Hasta 3 kilómetros: $788,41

Entre 3 y 6 km: $876,05

Entre 6 y 12 km: $943,53

Entre 12 y 27 km: $1011,07

El esquema de actualización mensual continuará vigente durante el resto del año y se calcula tomando el último IPC informado por el Indec más un adicional del 2%.

Qué pasará con los colectivos de jurisdicción nacional

Además de los aumentos en CABA y Provincia, el Gobierno nacional aplicará una suba escalonada en las 104 líneas de jurisdicción nacional.

Desde el 18 de mayo, el boleto mínimo pasará a $714 tras un ajuste del 2%. Luego, el 15 de junio, volverá a aumentar otro 2% y llegará a $728,28.

También aumentan el subte y los peajes en CABA

Las subas no solo impactarán en los colectivos. Desde junio, el subte en la Ciudad de Buenos Aires también tendrá un incremento de 4,6%.

De esta manera, el pasaje pasará de $1490 a $1558,54.

En paralelo, las autopistas porteñas actualizarán sus cuadros tarifarios con el mismo porcentaje de aumento.

Nuevos valores de peajes en la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1882,44 y $3012,29 en hora pico

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4518,33 y $6403,21 en hora pico

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7153,79 y $10.542,41 en hora pico

Tarifas en la Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1129,66 y $1355,28 en hora pico

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1882,44 y $2662,06 en hora pico

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3388,58 y $4894,73 en hora pico

Cuánto costará el peaje en Alberti