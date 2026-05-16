Trenes Argentinos: el requisito clave para viajar con mascotas a Mar del Plata y Rosario

Trenes Argentinos ya puso a la venta los pasajes de larga distancia para viajar durante junio y confirmó que seguirá vigente la posibilidad de trasladarse con mascotas en algunos servicios. La medida alcanza principalmente a los trenes hacia Mar del Plata y Rosario, dos de los destinos más elegidos por los pasajeros.

Quienes quieran viajar con perros o gatos podrán hacerlo siempre que cumplan con una serie de requisitos obligatorios establecidos por la empresa ferroviaria. Los boletos pueden comprarse de manera online o en boleterías habilitadas.

Trenes Argentinos permite viajar con mascotas cumpliendo una serie de requisitos.

Según el informe oficial, uno de los principales focos del ajuste de Trenes Argentinos fue la reducción de personal y cargos jerárquicos. Foto: Trenes Argentinos

El servicio permite transportar perros o gatos mayores de tres meses en trayectos habilitados que no superen las ocho horas de duración.

Además, cada formación admite hasta ocho mascotas, por lo que desde Trenes Argentinos recomiendan realizar la reserva con anticipación para asegurar disponibilidad.

El pasaje de la mascota debe abonarse por separado y tiene un valor diferencial informado por la empresa en su sitio oficial.

Qué requisitos hay para llevar perros o gatos en el tren

Las personas que viajen con mascotas deberán presentar la siguiente documentación y elementos obligatorios:

Libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente

Certificado de salud original e impreso

Correa

Bozal

Chapa identificatoria

Kit de limpieza

También será obligatorio que el animal viaje dentro de un transportín cerrado, con medidas máximas de 48 centímetros por 45 centímetros.

Durante todo el recorrido, la mascota deberá permanecer dentro de ese espacio junto a su dueño o responsable.

La restricción clave para quienes viajan con mascotas

Uno de los puntos más importantes del reglamento es que las mascotas solo pueden viajar entre estaciones cabecera.

Esto implica que:

No está permitido descender en paradas intermedias

El viaje debe completarse hasta la estación final del recorrido

Antes del embarque, el personal ferroviario verificará tanto la documentación como las condiciones de traslado del animal.

Cuánto cuesta viajar en tren a Mar del Plata

El servicio que une Plaza Constitución con Mar del Plata mantiene distintas frecuencias semanales y los precios actuales son:

Primera: $32.000

Pullman: $38.400

Además, continúan funcionando servicios especiales durante los fines de semana.

Cuánto sale viajar en tren a Rosario

El tren hacia Rosario sale todos los días desde Retiro a las 19:55 y el regreso desde Rosario Norte está programado para las 4:48.

Los valores vigentes son:

Desde $11.700 en primera

Hasta $16.800 en pullman

El recorrido incluye paradas en localidades como Campana, Zárate, San Pedro y San Nicolás.

Dónde comprar los pasajes de Trenes Argentinos

Los boletos pueden adquirirse a través de la web oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas de las estaciones.