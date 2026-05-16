Trenes Argentinos: el requisito clave para viajar con mascotas a Mar del Plata y Rosario
Trenes Argentinos lanzó la venta de pasajes para junio y confirmó cómo viajar con mascotas en los servicios a Mar del Plata y Rosario.
Trenes Argentinos ya puso a la venta los pasajes de larga distancia para viajar durante junio y confirmó que seguirá vigente la posibilidad de trasladarse con mascotas en algunos servicios. La medida alcanza principalmente a los trenes hacia Mar del Plata y Rosario, dos de los destinos más elegidos por los pasajeros.
Quienes quieran viajar con perros o gatos podrán hacerlo siempre que cumplan con una serie de requisitos obligatorios establecidos por la empresa ferroviaria. Los boletos pueden comprarse de manera online o en boleterías habilitadas.
Cómo viajar con mascotas en los trenes de larga distancia
El servicio permite transportar perros o gatos mayores de tres meses en trayectos habilitados que no superen las ocho horas de duración.
Además, cada formación admite hasta ocho mascotas, por lo que desde Trenes Argentinos recomiendan realizar la reserva con anticipación para asegurar disponibilidad.
El pasaje de la mascota debe abonarse por separado y tiene un valor diferencial informado por la empresa en su sitio oficial.
Qué requisitos hay para llevar perros o gatos en el tren
Las personas que viajen con mascotas deberán presentar la siguiente documentación y elementos obligatorios:
- Libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente
- Certificado de salud original e impreso
- Correa
- Bozal
- Chapa identificatoria
- Kit de limpieza
También será obligatorio que el animal viaje dentro de un transportín cerrado, con medidas máximas de 48 centímetros por 45 centímetros.
Durante todo el recorrido, la mascota deberá permanecer dentro de ese espacio junto a su dueño o responsable.
La restricción clave para quienes viajan con mascotas
Uno de los puntos más importantes del reglamento es que las mascotas solo pueden viajar entre estaciones cabecera.
Esto implica que:
- No está permitido descender en paradas intermedias
- El viaje debe completarse hasta la estación final del recorrido
Antes del embarque, el personal ferroviario verificará tanto la documentación como las condiciones de traslado del animal.
Cuánto cuesta viajar en tren a Mar del Plata
El servicio que une Plaza Constitución con Mar del Plata mantiene distintas frecuencias semanales y los precios actuales son:
- Primera: $32.000
- Pullman: $38.400
Además, continúan funcionando servicios especiales durante los fines de semana.
Cuánto sale viajar en tren a Rosario
El tren hacia Rosario sale todos los días desde Retiro a las 19:55 y el regreso desde Rosario Norte está programado para las 4:48.
Los valores vigentes son:
- Desde $11.700 en primera
- Hasta $16.800 en pullman
El recorrido incluye paradas en localidades como Campana, Zárate, San Pedro y San Nicolás.
Dónde comprar los pasajes de Trenes Argentinos
Los boletos pueden adquirirse a través de la web oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas de las estaciones.