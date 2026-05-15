El Mercado Central de Buenos Aires donará alimentos a 1.300 comedores y merenderos

El Mercado Central de Buenos Aires y el Banco de Alimentos Buenos Aires firmaron un convenio para rescatar frutas y verduras aptas para el consumo y distribuirlas entre más de 1.300 organizaciones sociales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La iniciativa se enmarca en el Programa Reagro y fue presentada en el contexto del Día Mundial del Reciclaje. El objetivo es reducir el desperdicio alimentario y garantizar el acceso a productos frescos y nutritivos para comedores y merenderos.

A partir del acuerdo, el Banco de Alimentos se incorporará formalmente al sistema de donaciones que ya funciona dentro del Mercado Central. La organización se encargará de retirar gratuitamente los alimentos donados por operadores frutihortícolas y distribuirlos sin costo entre las entidades asistidas.

Según datos difundidos por ambas instituciones, en Argentina cerca del 30% de los alimentos producidos no llegan a consumirse. En ese contexto, remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de recupero para evitar pérdidas y ampliar el acceso a alimentos saludables.

El director general del Banco de Alimentos, Fernando Uranga, destacó que el volumen de mercadería que maneja el Mercado Central permitirá potenciar la asistencia social y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental generado por el descarte de alimentos.

Por su parte, el presidente del Mercado Central, Fabián Miguelez, sostuvo que el convenio “transforma el recupero diario de frutas y verduras en una herramienta concreta de ayuda para miles de personas” y valoró el trabajo articulado con organizaciones sociales.

Durante 2025, el Mercado Central rescató más de 1.076.000 kilos de alimentos. El predio es considerado el principal centro de comercialización de frutas y verduras del país y abastece a una población estimada en más de 14 millones de personas.

Desde el Banco de Alimentos también resaltaron que todos los productos entregados cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por el Código Alimentario Argentino y las normativas del SENASA.