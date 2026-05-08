El Banco de Alimentos repartió más de 7 millones de kilos de alimentos en 2025

El Banco de Alimentos Buenos Aires presentó su reporte anual 2025 bajo el lema “Menos Hambre, Más Futuro”, donde detalló que durante el último año distribuyó 7.283.252 kilos de alimentos destinados a comedores, merenderos y organizaciones sociales de distintos puntos del país.

La cifra equivale a 21.849.756 platos de comida y alcanzó a 354.027 personas a través de 1.335 instituciones comunitarias, en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda alimentaria y el aumento de situaciones de vulnerabilidad social.

La presentación se realizó durante un encuentro que reunió a más de 700 representantes de organizaciones sociales que trabajan articuladamente con el Banco en tareas de asistencia alimentaria.

La presidenta de la entidad, Begoña Galíndez, destacó que durante 2025 se fortalecieron alianzas estratégicas y programas enfocados no sólo en la cantidad de alimentos distribuidos, sino también en su calidad nutricional.

“En un contexto desafiante reafirmamos nuestro compromiso para reducir la inseguridad alimentaria entregando productos de alto valor nutricional a las organizaciones”, señaló.

Entre los datos más destacados del informe aparece el crecimiento del recupero de frutas y hortalizas, que aumentó un 30% respecto al año anterior. Según explicaron desde la organización, el incremento se logró especialmente a través de mercados concentradores y jornadas de cosecha junto a voluntarios.

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Además, el Banco cuenta actualmente con 385 empresas aliadas, 21.363 donantes individuales y una red de 6.184 voluntarios que colaboran en tareas logísticas, clasificación y distribución de alimentos desde el centro operativo ubicado en Benavídez.

Ejes centrales del trabajo durante 2025

Otro de los ejes centrales del trabajo durante 2025 fue el fortalecimiento de programas de alimentación saludable. Entre ellos sobresale el programa “Desayuno Saludable”, desarrollado frente a un escenario alarmante: según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, casi cuatro de cada diez niños atravesaron algún grado de inseguridad alimentaria durante el último año.

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En ese marco, el Banco distribuyó 1.734.850 desayunos completos en 100 organizaciones comunitarias durante ocho meses de intervención. Los alimentos incluían lácteos, frutas y cereales, con el objetivo de mejorar la nutrición, la concentración y el rendimiento escolar de niños y adolescentes.

También se incorporó el Programa de Legumbres, orientado a promover el consumo de este alimento en comedores y merenderos mediante talleres y capacitaciones. La iniciativa busca revertir el bajo consumo de legumbres en Argentina, pese a sus beneficios nutricionales y su accesibilidad económica.

25 años de trabajo comunitario

El director de la entidad, Fernando Uranga, remarcó que el Banco cumple este año 25 años de trabajo comunitario y recordó que la organización nació en plena crisis de 2001.

“Hoy seguimos trabajando con la misma fuerza porque el drama de los comedores continúa atravesando la realidad cotidiana”, afirmó.

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Desde distintas organizaciones sociales también resaltaron el impacto de la asistencia alimentaria. Lorena, integrante de la Asociación Civil Sonrisas de Esteban Echeverría, definió al Banco como “un respiro” para afrontar la creciente demanda. En la misma línea, referentes de merenderos y hogares comunitarios coincidieron en que muchas instituciones no podrían sostener su funcionamiento sin este acompañamiento.

El informe concluye que la entidad continuará enfocada en cuatro ejes principales: educación alimentaria, fortalecimiento del vínculo con organizaciones sociales, eficiencia logística y transformación digital para mejorar la trazabilidad y distribución de alimentos.