Llegó el Tren Solidario a Tucumán con ayuda para las familias afectadas por las inundaciones

En medio de la emergencia por las inundaciones , la provincia de Tucumán recibió un importante gesto solidario. El denominado Tren Solidario arribó a San Miguel con once vagones cargados de donaciones destinadas a asistir a las familias afectadas por el reciente temporal.

La formación partió desde la estación de Retiro, pasó por Rosario y, tras más de 33 horas de viaje, llegó al norte del país con insumos esenciales. Entre los elementos transportados se incluyen agua potable, alimentos, colchones, mantas e incluso muebles, en respuesta a las pérdidas totales que sufrieron muchos vecinos.

La iniciativa, que se desarrolla desde 2001, busca canalizar la ayuda de todo el país hacia las regiones más golpeadas por emergencias. En esta oportunidad, el destino principal de la asistencia será la localidad de La Madrid, una de las más afectadas por las lluvias.

Allí, el impacto del temporal fue significativo: alrededor del 75 % de la población debió ser evacuada. Muchos habitantes permanecen a la vera de la ruta 157, en carpas o vehículos, a la espera de soluciones.

Desde el gobierno provincial destacaron el alcance del operativo. El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, valoró la llegada del tren y subrayó que la ayuda es resultado del aporte de miles de argentinos.

Según detallaron las autoridades, la distribución de la mercadería se realizará en base a relevamientos recientes. Además de La Madrid, también se enviarán insumos a Bella Vista, Santa Rosa de Leales y Villa Belgrano, otras zonas que sufrieron las consecuencias del temporal.

Para garantizar la transparencia del proceso, se informó que las actas de carga y los detalles de distribución serán publicados en la web oficial de la organización, mientras que el seguimiento también podrá realizarse a través de redes sociales.

En un contexto de emergencia climática, la llegada del Tren Solidario representa un alivio inmediato para cientos de familias que intentan recomponer sus vidas tras el impacto de las inundaciones.