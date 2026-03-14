El Gobierno envió asistencia a los damnificados por las inundaciones en Tucumán

A raíz de la inundación que sufrió la Provincia de Tucumán en los últimos días , el Gobierno nacional envió en las últimas horas productos de primera necesidad para los damnificados.

“El Ministerio de Capital Humano informó que en el marco del temporal, y ante el pedido de asistencia del Gobierno provincial, se enviaron insumos para asistir a las familias afectadas por las intensas lluvias”, precisó el Ejecutivo.

La cartera que conduce Sandra Pettovello centralizó la ayuda desde el depósito que el Ministerio posee en Villa Martelli y, desde allí, partieron hacia Tucumán: mochilas, sweaters, zapatos, pantalones, guantes, gorros, ropa de bebé, camperas y medias.

Además, se sumaron juguetes donados por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, para que los más chicos también reciban un gesto de acompañamiento en este momento.

En el marco del temporal que afectó a la provincia de Tucumán, desde el Ministerio de Capital Humano enviamos insumos para asistir a las familias afectadas por las intensas lluvias. Entre los artículos se encuentran: mochilas, abrigos, calzados, indumentaria y ropa para bebes,… pic.twitter.com/jlADTi1FZ8

Por el temporal hubo más de 15 mil evacuados. Los vecinos de La Madrid estuvieron bajo el agua y muchas familias tuvieron debieron irse a otros pueblos. En total, cayeron 170 milímetros de agua en un solo día. Al costado de la ruta 157 colocaron carpas y maquinarias para los vecinos que se quedaron sin nada.

Producto del embate climático, el Ministerio de Educación de Tucumán informó que todavía hay más de 200 escuelas afectadas que no podrán recibir a los alumnos.

A su vez, el dictado de clases no podrá retomarse producto que los caminos rurales permanecen anegados o intransitables e imposibilita el traslado de estudiantes, docentes y personal educativo hacia los establecimientos.

En la legislatura provincial ya hay distintos legisladores que solicitaron formalmente la emergencia social y económica por el plazo de 180 días para atender las consecuencias de las indundaciones.