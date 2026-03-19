En un marco de tensión con el gobernador, Javier Milei viaja a Tucumán para hablar en un foro regional y reunirse con la militancia

Luego de su paso por Estados Unidos y Chile, el presidente Javier Milei continuará este jueves con su cargada de agenda de viajes con una visita a Tucumán para disertar en un foro económico regional y mantener un encuentro con la militancia local. Pero eso no es todo, ya que a su regreso volverá a subir al avión para partir rumbo a Hungría para participar de un nuevo evento de la derecha global.

La visita a la provincia del norte, según fuentes partidarias, apuna al "fortalecimiento de las ideas de la libertad y el vínculo con distintos actores del país" y tiene como escenario principal la cumbre del Foro Económico del NOA (Fenoa). Se trata de un evento que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales de la región.

La exposición se celebrará en el Hotel Hilton Garden Inn (Las Piedras 1545) y el libertario disertará desde las 18, donde replicará la defensa a su modelo económico que se vio durante su paso por la Bolsa de Comercio de Córdoba y el Palacio Libertad esta semana.

Además, al finalizar su exposición, el presidente mantendrá un encuentro con seguidores en las inmediaciones del hotel. La foto será similar, aunque de menor escala, a lo que La Libertad Avanza bautizó como "Tour de la Gratitud", a modo de agradecimiento hacia los seguidores de Milei en las provincias que acompañaron al Gobierno en las últimas elecciones legislativas.

Dado el carácter partidario de la visita, el encuentro contará también con la presencia del exministro del Interior Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza Tucumán, junto a las autoridades nacionales del partido, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Lisandro Catalán agradeció el mensaje de Javier Milei en un evento organizado por LLA en Tucumán. Foto: Cuenta de X @caatalanlisandro Lisandro Catalán agradeció el mensaje de Javier Milei en un evento organizado por LLA en Tucumán. Foto: Cuenta de X @caatalanlisandro

Una visita en un contexto de tensión con el gobernador local

La aparición del libertario en Tucumán se produce en un contexto de aumento de tensiones entre el gobernador local, el peronista dialoguista Osvaldo Jaldo, y la corriente tucumana de La Libertad Avanza, que tiene a Lisandro Catalán como su principal referente.

Desde su salida del Ministerio del Interior -y antes también-, Catalán se dedicó a recorrer la provincia y armar su propia estructura con aspiraciones personales de disputarle el poder a Jaldo, que es uno de los gobernadores peronistas que se rebeló a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y se alineó con la Casa Rosada.

Pese a eso, las tensiones escalaron en el territorio cuando días atrás, luego de las inundaciones que golpearon a la localidad de La Madrid, se produjera un fuerte encontronazo entre referentes de La Libertad Avanza y colaboradores del ministro del Interior de Tucumán, Darío Montero. El episodio, que giró alrededor del envío de ayuda a los afectados, desbordó cuando uno de los laderos de Montero le dio un cabezazo al diputado Federico Pelli. El hecho derivó en una denuncia penal.

Frente a las exigencias de renuncia de los libertarios, Jaldo decidió ratificar a Montero en su puesto y aprovechó para lanzar una chicana contra su adversario violeta. "Nosotros somos un equipo que venimos trabajando con mucho esfuerzo y mucho sacrificio para que vengan de otras provincias, porteños, y nos quieran dar consejos, y encima formarnos y armarnos y desarmarnos gabinetes. La verdad es que me tienen harto con estas cosas. Que vengan a laburar a Tucumán", disparó el caudillo peronista.

Sin embargo, a pesar de la confrontación con los delegados libertarios, Jaldo anticipó que irá a recibir a Javier Milei al aeropuerto, en una búsqueda de sostener los lazos diplomáticos con la Casa Rosada. "Voy a acompañarlo hasta donde él considere y hasta donde de alguna manera su agenda me lo permita. El presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán", señaló el gobernador.

Para aceitar esos lazos con la gobernación, también formará parte de la comitiva presidencial el ministro del Interior, Diego Santilli, que nuevamente tendrá la misión de sentarse con los diferentes mandatarios provinciales para garantizar los apoyos a las reformas que el oficialismo empuja en el Congreso. Suya será la difícil tarea de mantener el frágil equilibrio entre las alianzas políticas y las ambiciones del partido de avanzar en 2027.

Javier Milei y Osvaldo Jaldo Javier Milei y Osvaldo Jaldo durante una de las visitas previas del presidente a Tucumán.

Luego, un vuelo a Hungría y un foro conservador

A su regreso de Tucumán, Javier Milei no tendrá tiempo para ponerse cómodo y desarmar el bolso, ya que poco más de 24 horas después -en la madrugada del sábado- partirá rumbo hacia Hungría para protagonizar una nueva gira internacional.

El destino será Budapest, donde se celebrará una edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), un foro internacional de ultraderecha que Milei ha compartido con Donald Trump y otros aliados de la derecha global.

El viaje podrá ser una oportunidad para que el libertario coincida con el premier de Hungría, Viktor Orbán, un dirigente de estrecha relación con Milei con quien ya coincidió recientemente en el Consejo de la Paz de Donald Trump.

De acuerdo al cronograma oficial, el presidente regresará el domingo al país. Se trata del segundo fin de semana consecutivo que el jefe de Estado pasa en el exterior. La última vez tuvo como eje el desarrollo de la Argentina Week, un foro para atraer inversiones al país celebrado en Nueva York, además de una reunión previa de presidentes latinoamericanos con Donald Trump en Florida.