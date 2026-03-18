Javier Milei homenajeará a uno de sus economistas favoritos y viajará a Tucumán en un contexto hostil

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles un acto en homenaje a uno de sus economistas y filósofos. Se trata del escocés Adam Smith y el motivo de la ceremonia será por los 250 años de la publicación de "La riqueza de las naciones". El evento será desde las 18 en el Palacio Libertad.

El mandatario lo citó en su discurso realizado el pasado sábado en el Foro Económico de Madrid . “Acabamos de probar que el capitalismo de libre empresa es justo y ahora viene el momento en el cual tenemos que probar que es eficiente. Acá básicamente voy a hacer una intro de Adam Smith y voy a comparar la prueba que utilizan los neoclásicos versus la prueba de Hans-Hermann Hoppe, donde claramente la prueba de Hans-Hermann Hoppe basándose en el principio de apropiación de Locke, y en el principio de no agresión por la vía lógica, demuestra la eficiencia sin tener que caer en rígidas estructuras matemáticas”, expresó el mandatario, aludiendo constantemente a criterios técnicos que poco explicaba.

También, agregó: “La idea de la división del trabajo, lo cual fue ejemplificado brillantemente por Adam Smith en esa idea de la fábrica de alfileres, donde la división del trabajo genera incrementos de productividad; y que esos límites de eso están dados por el tamaño del mercado”.

Al término de esa actividad, el jefe de Estado se alistará para viajar a Tucumán , donde el jueves tendrá dos actividades.

Su visita se enmarca en un contexto difícil en la provincia. Las inundaciones afectaron gravemente algunas ciudades y los cuestionamientos de algunos sectores de la población sobre cuánto hizo para asistir la Casa Rosada se hicieron sentir.

A su vez, hubo duros cruces entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el exministro de Interior y futuro candidato de LLA, Lisandro Catalán, en torno al accionar de la gobernación para contener a los damnificados.

A su vez, algo encendió las alarmas en el oficialismo fue el pedido de Jaldo a la Justicia para que le ordene a la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo que borre sus opiniones de las redes sociales que apuntaban contra el mandatario por hechos de violencia ocurridos en la localidad de La Madrid.

El objetivo de esta denuncia es que la legisladora “disponga con carácter de urgente el cese inmediato de las publicaciones y manifestaciones agraviantes efectuadas por la demandada, en redes sociales y medios de comunicación, mediante las cuales se atribuye falsamente al actor en autos responsabilidad en un hecho de violencia ocurrido en la provincia".

A través de su cuenta de X, Catalán cuestionó la decisión y la calificó como un avance contra derechos fundamentales: “Repudio la medida cautelar pedida por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada Soledad Molinuevo. Es un hecho que atenta contra la libertad de expresión y la democracia. Mi solidaridad con Soledad frente a este intento de censura”.

A esta denuncia se le suma otro hecho que tuvo lugar la semana pasada: el legislador Federico Pelli recibió un cabezazo de un empleado público de Tucumán mientras intentaba acercar ayuda a una localidad inundada de la provincia.

Ante ese marco, Milei participará del “Tour de la Gratitud”, esa recorrida que utiliza para mostrarse en algunas provincias que lo apoyaron en las últimas elecciones.

Esa caminata la hará cerca del Hotel Hilton Garden Inn, donde el presidente disertará en el Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la fundación Federalismo y Libertad.