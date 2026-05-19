Quién es Agustín Caulo, el nuevo secretario de Culto y Civilización de Javier Milei

El Gobierno nacional terminó de ordenar una de las áreas más sensibles de la Cancillería. Agustín Caulo , que ya venía trabajando dentro de la estructura de Culto , fue oficializado como nuevo secretario de Culto y Civilización, un cargo clave para el vínculo institucional con las iglesias y los distintos credos.

La designación se publicó este martes 19 de mayo en el Boletín Oficial, a través del Decreto 362/2026. En el mismo texto, el Ejecutivo aceptó su renuncia como subsecretario de Culto y lo nombró al frente de la Secretaría dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Además, le asignó la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario únicamente a los fines protocolares, mientras permanezca en sus funciones.

Caulo no llega desde afuera. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como subsecretario de Culto y Civilización, cargo para el que había sido designado en septiembre de 2024 mediante el Decreto 848/2024. Previamente, también había estado al frente de la Dirección Nacional de Culto Católico, lo que le dio recorrido dentro de una cartera atravesada por la relación entre el Estado, la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.

La web oficial de Cancillería ya lo ubica como secretario de Culto y Civilización dentro del organigrama del ministerio que conduce Pablo Quirno. Esa actualización confirma el movimiento administrativo y político dentro del Palacio San Martín, luego de varios meses de transición tras la salida de Nahuel Sotelo.

El reemplazo de Nahuel Sotelo

La llegada de Caulo al cargo se inscribe en la continuidad del esquema que había dejado Sotelo, quien renunció para asumir una banca en la Legislatura bonaerense. Distintos medios nacionales habían anticipado que su reemplazante sería su número dos en el área, un dirigente identificado con el mismo espacio interno del oficialismo y cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Un perfil ligado al catolicismo y al oficialismo libertario

Dentro de La Libertad Avanza, Caulo es mencionado como un dirigente de perfil católico y conservador. También es conocido por el apodo de “el Chino” y fue vinculado al Frente Joven, una organización de orientación católica con presencia en Argentina y Ecuador. En los últimos meses participó de reuniones con autoridades eclesiásticas, entre ellas encuentros con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Con su nombramiento, el Gobierno consolida una línea de continuidad en la Secretaría de Culto y Civilización. El área mantendrá bajo su órbita la relación institucional con los credos, en un contexto donde la administración libertaria busca sostener sus puentes con sectores religiosos y, al mismo tiempo, reforzar la presencia de dirigentes propios en espacios estratégicos del Estado.