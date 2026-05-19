La reacción de "Peti" Lombardi tras ser denunciado por la banca vacía de una diputada

El presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi , se refirió a la denuncia penal presentada en su contra por la situación de la banca de la diputada suspendida Janina Ortiz. Desde hace dos años la banca está vacía y una dirigente del PRO aspira a ocuparla como reemplazante.

Lombardi señaló que tomó conocimiento de la presentación judicial durante la jornada de hoy y afirmó que todas las actuaciones impulsadas desde la Presidencia de la Cámara se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, recordó que hace más de dos años la Cámara de Diputados decidió, con el respaldo de más de los dos tercios de los votos, la suspensión de Ortiz por inhabilidad moral, en función de las investigaciones judiciales en curso.

La esposa del ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y ex secretaria de Gobierno del municipio se encuentra investigada por la Justicia tras ser acusada de coacciones y de presunto fraude a la administración pública.

La dirigente del PRO, María Belén Castillo, presentó una denuncia penal contra Andrés Lombardi por presunto abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. La mujer reclama ocupar la banca que dejó Ortiz ya que seguía en la lista de candidatos de La Unión Mendocina que obtuvo el escaño en las elecciones de 2023.

asumen diputados janina ortiz jura (11).JPG La diputada provincial Janina Ortiz fue suspendida en 2024 en el marco de las investigaciones judiciales en su contra. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La respuesta de Lombardi

“La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, expresó el titular de la Cámara Baja.

Asimismo, explicó que la medida adoptada por el cuerpo legislativo no implicó una expulsión definitiva, sino una suspensión sujeta al avance del proceso judicial y a la situación procesal de la legisladora.

“Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones. Si deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”, sostuvo Lombardi.

Finalmente, el titular de la Cámara remarcó que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión resuelta por el cuerpo legislativo, dado que la medida adoptada oportunamente permanece condicionada a la resolución de las causas judiciales en trámite.