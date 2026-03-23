Sancionaron con 30 días de arresto a tres policías que jugaron al fútbol durante su guardia

Tres policías que se encontraban prestando servicio en el microcentro de San Miguel de Tucumán fueron sumariados y sancionados con 30 días de arresto administrativo tras ser filmados jugando a la pelota con un civil durante la madrugada del sábado. En las redes sociales hubo gente que los defendió y otros que condenaron su accionar.

El episodio tuvo lugar cerca de las 4 de dicha fecha. En las imágenes, que circularon rápidamente por redes sociales, se observa a los uniformados compartiendo pases y juegos con un joven.

Tras la difusión masiva, las autoridades del Ministerio de Seguridad de esta provincia tomaron la decisión de aplicar la dura medida disciplinaria, argumentando que los agentes se distrajeron de su labor de vigilancia en un horario crítico.

Los tres efectivos ya se encuentran cumpliendo la sanción de 30 días de arresto administrativo.

Esto significa que deben permanecer en una dependencia policial específica sin poder retirarse a sus hogares, cumpliendo servicios internos o simplemente quedando a disposición de la superioridad en el lugar asignado.

El debate que se generó

Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales salieron en defensa de los policías, argumentando que se trató de una interacción inofensiva en un momento de calma absoluta.

Por el otro lado, en la otra vereda, sectores de la ciudadanía expresaron su malestar, señalando que mientras los efectivos se divertían, la zona quedaba vulnerable ante posibles delitos, exigiendo concentración total durante las horas de servicio.