Inundaciones en Tucumán: buscan declarar emergencia social y económica

Un proyecto presentado en la Legislatura de Tucumán propone declarar la emergencia social y económica por 180 días a raíz de las inundaciones que en los últimos días afectaron a distintas localidades de la provincia y obligaron a evacuar a miles de personas.

La iniciativa fue impulsada por el legislador del bloque Justicialista Gerónimo Vargas Aignasse, quien planteó la necesidad de implementar medidas extraordinarias para asistir a los damnificados por el fenómeno climático.

Según detalla el proyecto, el objetivo es brindar ayuda a las familias afectadas, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales y facilitar la implementación de acciones destinadas a mitigar las consecuencias sociales y económicas derivadas de las lluvias.

La propuesta también contempla la posibilidad de extender la emergencia por otros seis meses, en caso de que las condiciones lo requieran.

El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos los peronistas Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz, además del radical José Cano y Walter Berarducci, del espacio Compromiso Tucumán.

De aprobarse, la norma facultaría al gobernador Osvaldo Jaldo a implementar distintas medidas de asistencia, entre ellas subsidios, ayudas económicas directas y programas especiales de apoyo para favorecer la recuperación de las condiciones de vida de los damnificados y de la actividad económica en las zonas afectadas.

Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días dejaron un acumulado cercano a 170 milímetros de lluvia, lo que provocó anegamientos en varias localidades. Según datos oficiales, alrededor de 15.000 personas debieron ser evacuadas, de las cuales unas 4.500 pertenecen a la ciudad de La Madrid.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en las próximas horas podrían registrarse nuevas tormentas en la provincia, con una probabilidad cercana al 80 por ciento, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a las poblaciones afectadas.