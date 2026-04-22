Inundaciones en Santa Fe: buscan campos para reubicar hacienda

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe , a través de su Secretaría de Agricultura y Ganadería, anunció una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto de las inundaciones que están sufriendo el centro y el norte de esa provincia, con un fuerte impacto productivo, sobre todo en la ganadería, un actividad muy relevante en esa región.

Puntualmente, la cartera que conduce Gustavo Puccini avanzó en gestiones ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con el fin de afrontar las dificultades operativas generadas por el anegamiento de campos y la intransitabilidad de caminos rurales.

En concreto, se acordó la prórroga por 30 días de la campaña de vacunación antiaftosa en curso, junto con la implementación de mecanismos excepcionales para garantizar el traslado de hacienda en zonas afectadas.

Puntualmente, la Provincia abrió un registro para relevar disponibilidad de campos para poder albergar esos animales evacuados, y también obtener oferta de alimentos por parte de privados.

Las inundaciones en Santa Fe

En referencia al tema aftosa, el Gobierno santafesino puntualizó que las condiciones actuales impiden tanto el acceso de los equipos sanitarios y el normal desarrollo del calendario de vacunación.

“El pedido se fundamenta en la crítica situación que atraviesan numerosas zonas rurales, donde el agua acumulada y el estado de los caminos dificultan las tareas sanitarias y la logística productiva”, explicó el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras.

En paralelo, se acordó que, en situaciones excepcionales, los productores que no puedan emitir el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) por problemas de conectividad u otras limitaciones derivadas de la emergencia podrán gestionar certificados de traslado a través de la Provincia.

Esta alternativa permitirá garantizar la movilidad de los animales, especialmente en contextos donde se requiere su reubicación para resguardar la sanidad y evitar pérdidas.

Las medidas alcanzan a productores de los departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Javier y Garay, en el norte y centro-este provincial, así como San Cristóbal, San Justo, Castellanos y Las Colonias, en la región central.

En tanto, como complemento, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso la apertura del Registro de Oferentes de Campos y Alimentos para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca Santa Fe), con el objetivo de relevar disponibilidad de campos para el traslado de hacienda y oferta de alimentos por parte de privados.

Inundaciones: un escenario crítico

El gobierno santafesino repasó que las precipitaciones registradas en los últimos 15 días provocaron un fuerte impacto, especialmente en el norte provincial.

Los departamentos 9 de Julio y Vera concentran las mayores complicaciones, mientras que en General Obligado la situación, aunque de menor intensidad, también presenta dificultades.

A este panorama se suma el ingreso de aportes hídricos desde Santiago del Estero, lo que podría incrementar los niveles de agua en áreas ya comprometidas y agravar los anegamientos, con consecuencias directas sobre la producción y la logística rural.

Dentro del departamento 9 de Julio, las localidades más afectadas son Villa Minetti, San Bernardo y Gato Colorado, mientras que en Vera el fenómeno impacta de manera generalizada. En este contexto, se intensifican los traslados preventivos de hacienda entre establecimientos para minimizar pérdidas.

Inundaciones: impacto en el cinturón hortícola

Por otra parte, desde Santa Fe mencionaron que, en el departamento La Capital, particularmente en el cinturón hortícola santafesino, las lluvias intensas de los días 14 y 15 de abril generaron anegamientos que afectan tanto la calidad como el volumen de la producción.

Frente a esta situación, se realizará durante la semana un relevamiento conjunto con el INTA y la Sociedad de Quinteros para dimensionar las pérdidas y evaluar medidas de acompañamiento.

Por su parte, en el departamento Castellanos, la Provincia tomó conocimiento de un pedido de relevamiento impulsado por autoridades locales, que abarca distritos como Ramona, Santa Clara de Saguier, Eustolia, Josefina, Coronel Fraga, Saguier, Vila, Bauer y Sigel y Marini.

“La evolución del escenario climático continuará bajo monitoreo permanente”, subrayó la Provincia.

Fuente: Infocampo.