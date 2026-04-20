Pronóstico: gran parte del país está en alerta por tormentas, lluvias y nevadas

El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes en el centro y norte del país durante el lunes 20 de abril.

Este lunes 20 de abril habrá varias provincias bajo alerta por múltiples fenómenos meteorológicos. Mientras una parte del centro y norte del país seguirá bajo advertencias por tormentas, en el oeste y la cordillera el foco estará puesto en las lluvias persistentes y en las nevadas, con acumulados importantes en Mendoza.

Alertas por tormentas fuertes y nevadas La alerta por tormentas vuelve a dividirse en dos niveles. La alerta naranja alcanza a Santa Fe, el este de Corrientes, sectores de Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En esas zonas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 60 y 100 mm, aunque podrían superarse en forma localizada.

mapa_alertas (2) La cordillera de Mendoza quedará bajo alerta naranja por nevadas intensas, según el pronóstico oficial.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas abarca Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Salta y sectores de Chaco y Formosa. Allí el SMN prevé lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también con abundante caída de agua en poco tiempo, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. En estas áreas, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar esos registros en forma puntual.

A la vez, rige una alerta por lluvias en Malargüe y en sectores de Neuquén. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias persistentes con acumulados de entre 15 y 30 milímetros, que pueden superarse de manera puntual. En las zonas más elevadas, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.