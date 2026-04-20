Pronóstico: gran parte del país está en alerta por tormentas, lluvias y nevadas
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con tormentas fuertes y nevadas intensas dos provincias de la cordilleranas.
Este lunes 20 de abril habrá varias provincias bajo alerta por múltiples fenómenos meteorológicos. Mientras una parte del centro y norte del país seguirá bajo advertencias por tormentas, en el oeste y la cordillera el foco estará puesto en las lluvias persistentes y en las nevadas, con acumulados importantes en Mendoza.
Alertas por tormentas fuertes y nevadas
La alerta por tormentas vuelve a dividirse en dos niveles. La alerta naranja alcanza a Santa Fe, el este de Corrientes, sectores de Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En esas zonas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 60 y 100 mm, aunque podrían superarse en forma localizada.
En tanto, la alerta amarilla por tormentas abarca Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Salta y sectores de Chaco y Formosa. Allí el SMN prevé lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también con abundante caída de agua en poco tiempo, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. En estas áreas, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar esos registros en forma puntual.
A la vez, rige una alerta por lluvias en Malargüe y en sectores de Neuquén. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias persistentes con acumulados de entre 15 y 30 milímetros, que pueden superarse de manera puntual. En las zonas más elevadas, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.
Otro de los fenómenos destacados del día será la nieve en la cordillera. En la zona cordillerana de Mendoza rige una alerta naranja por nevadas, donde se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. En estos sectores se esperan acumulados de entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, con posibilidad de superar esos valores localmente. En las zonas más bajas, la acumulación será menor.
Por su parte, la zona cordillerana de Neuquén permanece bajo alerta amarilla por nevadas. Allí se prevén acumulados de entre 15 y 40 centímetros, que también podrían superarse puntualmente. En las cotas más bajas, la precipitación podría darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.