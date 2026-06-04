El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a seis provincias que están bajo alerta este jueves

Muchos salieron de casa pensando que sería una jornada más de cielo gris y humedad. Sin embargo, el pronóstico terminó encendiendo una señal de atención. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias para varias provincias argentinas y advirtió que en algunas zonas podrían acumularse cantidades importantes de agua en pocas horas.

La situación afecta especialmente a quienes tienen viajes programados, actividades al aire libre o trayectos largos por rutas provinciales. A medida que avanzan las horas, el seguimiento del clima se volvió una consulta obligada para miles de personas que intentan evitar sorpresas antes de salir.

De acuerdo con el informe oficial, la advertencia alcanza al sudeste de la provincia de Buenos Aires y a distintos sectores de La Pampa, San Luis, Córdoba, La Rioja y Catamarca. Allí se esperan lluvias persistentes que podrían mantenerse durante buena parte de la jornada.

Los meteorólogos prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque no descartan registros superiores en algunos puntos específicos. Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, un factor que suele incrementar las complicaciones durante este tipo de eventos.

Lo que preocupa a vecinos y conductores

Cuando el pronóstico habla de 30 o 60 milímetros, para muchas personas puede parecer un dato más. Pero en la práctica significa calles anegadas, reducción de la visibilidad y demoras en el tránsito, especialmente en zonas donde los sistemas de drenaje trabajan al límite durante lluvias persistentes.

Por eso, en varias localidades del sur bonaerense y del centro del país ya comenzaron a seguir de cerca cada actualización meteorológica. La experiencia muestra que una tormenta prolongada puede modificar rápidamente las condiciones de circulación y obligar a reprogramar actividades.

Qué recomiendan los especialistas

Ante este escenario, el SMN aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del sistema de alertas. También recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones y no circular por calles o caminos inundados.

Aunque las lluvias forman parte del otoño y del comienzo del invierno, cada episodio tiene características particulares. Por eso, quienes viven en las regiones alcanzadas por la advertencia estarán pendientes del cielo y del celular durante las próximas horas. Cuando el pronóstico habla de lluvias persistentes, unos pocos minutos pueden marcar la diferencia entre llegar sin problemas o encontrarse con un escenario completamente distinto.