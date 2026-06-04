Alerta por lluvias y tormentas en CABA y provincia de Buenos Aires: qué zonas corren riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este viernes 5 de junio que alcanza a distintas regiones del centro del país, con especial impacto en la provincia de Buenos Aires. El aviso incluye localidades de la costa atlántica, como Mar del Plata, y genera atención también en el AMBA.

Según detalló el organismo, durante la jornada se esperan precipitaciones persistentes y períodos de lluvia de variada intensidad, con posibilidad de complicaciones temporarias en la circulación y actividades al aire libre.

El pronóstico del SMN lanzó una alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas para varios puntos del país durante este viernes.

El reporte oficial del SMN prevé acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían superarse de forma puntual debido a tormentas más intensas.

Además, no se descarta actividad eléctrica en determinadas áreas, un factor que podría potenciar los inconvenientes asociados al mal tiempo, especialmente en zonas urbanas y con drenaje limitado.

La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos que pueden generar dificultades en actividades cotidianas y afectar principalmente a los grupos más vulnerables.

Qué zonas de Buenos Aires están bajo alerta

Entre las áreas alcanzadas se encuentran amplios sectores del interior bonaerense y la costa atlántica, con Mar del Plata entre las ciudades bajo vigilancia meteorológica.

Aunque la alerta se concentra principalmente en la provincia de Buenos Aires, las condiciones de inestabilidad también podrían sentirse en CABA y el conurbano durante el transcurso del viernes, con lluvias y cielo mayormente cubierto.

El fenómeno además impactará en partes de Córdoba, San Luis y La Pampa, donde también se esperan precipitaciones persistentes.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante la alerta amarilla

Frente al pronóstico de lluvias intensas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.

No sacar residuos para prevenir obstrucciones en desagües.

Limpiar canaletas, rejillas y sumideros.

Mantenerse alejado de calles anegadas o zonas inundables.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

La inestabilidad continuará dominando gran parte del centro del país durante las próximas horas, con abundante nubosidad y lluvias intermitentes.

Los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del SMN, ya que tanto la intensidad de las precipitaciones como las áreas afectadas podrían modificarse con el avance del sistema meteorológico.