Jerusalén se iluminó con los colores argentinos por la visita de Milei

El Puente de las Cuerdas en Jerusalén se iluminó con los colores de la bandera argentina debido a la visita del presidente Javier Milei.

En medio de la visita oficial de Javier Milei a Jerusalén, uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad se tiñó de celeste y blanco. Se trata del Puente de las Cuerdas, que fue iluminado con los colores de las banderas de Argentina e Israel como gesto político y diplomático.

Jerusalén Bandera Argentina Puente El Puente de las Cuerdas se iluminó en Jerusalén en honor a la visita de Javier Milei. X: @IsraelinSpanish

Un gesto simbólico en plena visita oficial La iniciativa fue impulsada por el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, quien destacó el gesto como una señal de la estrecha relación entre ambos países. “Jerusalén se enorgullece de iluminar esta noche uno de sus principales símbolos con los colores de la bandera de Argentina”, expresó, y subrayó que Milei es “un verdadero amigo del Estado de Israel”.

El Puente de las Cuerdas, una de las postales más reconocidas de la ciudad, se iluminó este domingo por la noche en honor a la llegada del mandatario argentino, en el marco de una agenda cargada de actividades políticas y encuentros bilaterales.

Una alianza que se profundiza La visita de Milei a Israel, que se extenderá durante varios días, busca reforzar el alineamiento estratégico entre ambos países. Durante su estadía, el Presidente tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, además de participar en actividades oficiales en Jerusalén y otras ciudades.