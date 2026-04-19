Jerusalén se iluminó con los colores argentinos por la visita de Milei
El Puente de las Cuerdas en Jerusalén se iluminó con los colores de la bandera argentina debido a la visita del presidente Javier Milei.
En medio de la visita oficial de Javier Milei a Jerusalén, uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad se tiñó de celeste y blanco. Se trata del Puente de las Cuerdas, que fue iluminado con los colores de las banderas de Argentina e Israel como gesto político y diplomático.
Un gesto simbólico en plena visita oficial
La iniciativa fue impulsada por el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, quien destacó el gesto como una señal de la estrecha relación entre ambos países. “Jerusalén se enorgullece de iluminar esta noche uno de sus principales símbolos con los colores de la bandera de Argentina”, expresó, y subrayó que Milei es “un verdadero amigo del Estado de Israel”.
El Puente de las Cuerdas, una de las postales más reconocidas de la ciudad, se iluminó este domingo por la noche en honor a la llegada del mandatario argentino, en el marco de una agenda cargada de actividades políticas y encuentros bilaterales.
Una alianza que se profundiza
La visita de Milei a Israel, que se extenderá durante varios días, busca reforzar el alineamiento estratégico entre ambos países. Durante su estadía, el Presidente tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, además de participar en actividades oficiales en Jerusalén y otras ciudades.
El viaje se da en un contexto de fuerte acercamiento diplomático, con anuncios que podrían incluir acuerdos en materia de seguridad, cooperación y el eventual traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una decisión que Milei ya ratificó como parte de su política exterior.
En ese marco, el gesto de iluminar uno de los principales íconos de Jerusalén no solo tiene un valor simbólico, sino que también refuerza el mensaje político de una relación bilateral que atraviesa uno de sus momentos más estrechos.