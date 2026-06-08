Rusia avanza más en Ucrania y se defiende de una lluvias de drones en su suelo

Las fuerzas invasoras de Rusia en Ucrania anuncian nuevos avances en el este ucraniano con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk.

Rusia incursiona en Ucrania y a la vez defiende su territorio. Foto Efe

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, en el marco de sus avances en la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado de forma decisiva la localidad de Jimik, en la República Popular de Donetsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso.

Rusia reconoció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk días antes de iniciar su invasión de Ucrania.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

Rusia derriba cientos de drones de Ucrania Por otra parte, la cartera de Rusia ha asegurado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 310 drones lanzados por las fuerzas ucranianas contra varias zonas del país, así como sobre el mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.