Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió Filipinas y hay alertas por tsunami

El epicentro del terremoto se registró a 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y a una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

El terremoto se registró a las 7:37 hora local del lunes (20:37 del domingo en Argentina).

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, situación que provocó la emisión de alertas de tsunami tanto en distintas provincias del archipiélago, como así también en sectores de la costa sureste de Japón.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró a las 7:37 hora local del lunes (20:37 del domingo en Argentina), con epicentro ubicado a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y a una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

Tras el movimiento telúrico, el Gobierno filipino activó una alerta de tsunami para varias provincias del sur del país, entre ellas Davao Occidental y Sulu. En ese sentido, las autoridades advirtieron sobre la posible llegada de olas superiores a un metro, que podrían alcanzar una mayor altura en bahías, estrechos y otras zonas costeras particularmente vulnerables.

Dicha alerta también se extendió a Japón. El Gobierno de ese país emitió advertencias para sectores de la costa sureste y este, donde también se prevé la llegada de olas de hasta un metro de altura.

Como medida preventiva, las autoridades de la ciudad de Kochi, ubicada en el sureste japonés, solicitaron la evacuación de las zonas costeras. La recomendación fue difundida a través de la cadena pública NHK mientras se monitorea la evolución del fenómeno.