Las impactantes imágenes del terremoto en México: terror, destrozos y alerta de tsunami

Este viernes, la costa sur de México se vio azotada por un terremoto, seguido de varias réplicas, que también se sintió en Guatemala. Mirá las fotos y videos del fenómeno.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este viernes el sur de México y motivó la activación de protocolos de emergencia, evacuaciones preventivas y una alerta de tsunami para sectores de la costa del Pacífico. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas ni daños de consideración.

El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) indicó que el movimiento ocurrió a las 08:48, hora local (14:48 GMT), con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

Tras el terremoto principal se registraron otros movimientos sísmicos. El evento de mayor magnitud fue percibido en amplias zonas de Chiapas, incluido el municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde decenas de personas evacuaron viviendas, oficinas y comercios por precaución.

A raíz del terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) emitió una alerta para las costas del sur de México y Guatemala.